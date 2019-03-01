環球重磅新人列陣　Dusty Bottle之外仲有一個玩過《全民造星》？

Dusty Bottle

樂隊Dusty Bottle自去年加入Brave Nusic，先後featuring四位不同女主音，經過一番尋覓，到今年宣佈Kerryta加入成為固定主音，以五人全新姿態推出廣東歌新作《You Don't Know Me》。Dusty Bottle音樂揉合Neo soul、R&B、Hip Hop等元素，一切Groove同Vibe行先。今次《You Don't Know Me》作出新嘗試，首次以廣東話填詞，又加入8、90 Retro元素，揉合Funk、Disco感覺，繼續為樂迷帶來新衝擊。

Jace Chan(陳凱詠)

Jace(陳凱詠)去年曾featuring Dusty Bottle唱過《Forever Summer》，今年終於以個人姿態踏入樂壇，與JNY@Dusty Bottle合寫新歌《想突然》，慵懶的氛圍訴說著兩人感情在蘊釀，猜不透又欲言止的感覺。《想突然》邀請到Phat@廿四味負責Rap的部份，兩人對唱形式呈現那種甜蜜又複雜的感覺。

One Promise

One Promise前身為獨立樂隊Empty，今年加入Brave Nusic推出新作《壹步》，以激昂的曲風衝擊聽眾，並向大眾宣佈One Promise會以自身對搖滾的解讀踏進樂壇，邁出重要一步。而且歌曲現場感十足，只聽studio version也能感受到當中的熱血，以及想像到現場演出的畫面。

Oscar Tao

Oscar Tao(涂毓麟)於去年《全民造星》節目初亮相，雖然被淘汰，但幸獲劉美君推薦加入環球，推出首支個人單曲《二人一世界》。歌曲由Eric Kowk、張子堅及Eye Fung操刀，貼身指導Oscar如何演繹並展現個人特質，同時嘗試流行曲的不同面向。