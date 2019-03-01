由金曲獎最佳新人起步　符致逸為陳奕迅《我們都寂寞》作曲的那年

創作歌手符致逸(Adrian) 早前推出了音樂特輯《City of Live》 第一集香港站 ，第二站台北之旅亦於今晚（3月1日）正式推出。台北旅程中，Adrian繼續分享他的音樂世界，把自己的音樂和故事帶到不同城市。台北可說是他尋根之旅，皆因他的音樂發源地正是台北！

音樂特輯《City of Live》第二站，Adrian符致逸回到台北，開始音樂尋根之旅。 (資料圖片)

2015年Adrian被提名角逐第26屆金曲獎最佳新人，他首次以音樂人身分踏上紅地毯，音樂事業就從那時誕生！回到台北，Adrian抱著要與不同網絡平台音樂人合作的心願，邀請有著女版方大同稱號的台灣華裔澳籍女歌手吳卓源合作，將吳卓源的歌曲《萬年》與他的《靈魂獨舞》來個crossover jam！

談到吳卓源 (Julia)吸引他的原因，Adrian說 : 「想不到一位年青女歌手竟然用90年代R&B編曲唱這首歌！」Julia就被Adrian的琴藝吸引，發現彼此都愛古典音樂。當一同jam歌時，Adrian彈唱廣東話《靈魂獨舞》，並與Julian以國語唱《萬年》，彼此的音樂造諧相當合拍！

與女版方大同之稱的吳卓源合唱，除了選唱她的國語作品《萬年》外，更即興Jam出符致逸的名曲《靈魂獨舞》，一齊Flying By！ (資料圖片)

台北是Adrian音樂成長之地，自然有很多美麗回憶與經歷，他造訪了他的伯樂，台灣音樂製作人李振權(Jim Lee)。Jim Lee談到Adrian 第一次到他的錄音室時是西裝畢挺，一點都不像個音樂人。當時Adrian到訪是為了自薦，他膽粗粗問：「我有首歌想你聽下鍾唔鍾意？」Jim Lee驚訝當時Adrian沒有任何準備，就連歌曲錄音demo都沒有，反而即場彈了兩小節，就令Jim Lee喜歡。而這首作品正是陳奕迅的《我們都寂寞》，Jim Lee大讚Adrian :「他是很有才華又很富想像力的！」。

陳奕迅《我們都寂寞》面世前，原來就是Adrian用來向台灣音樂製作人李振權自薦的一首Demo。 (資料圖片)

完成台北第二站後，Adrian的下一站音樂之旅是北京，Adrian仍會帶領大家走訪各大城市，期待樂迷深了解他的音樂特質、他的音樂故事。

《City of Live》下一站，符致逸將會到北京與不同音樂人jam歌！ (資料圖片)

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】