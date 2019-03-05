廣東K歌加電音有冇得搞？　林家謙聯乘DJ King改編《下一位前度》

今年樂壇多了一個值得大家留意的名字，自今年頭在叱咤頒獎禮首次上台為《叱咤樂壇至尊歌曲大獎》發表感想，林家謙這個名字或許會在樂迷心中留下印象。其實早在2014年，他已開始活躍於廣東樂壇作曲，幾年下來，《矛盾一生》、《壞與更壞》、《原來只因深愛著》、《心之科學》、《愛情是一種法國甜品》等大熱作品，皆出自他的手筆。

今年頭，林家謙為容祖兒作曲的《心之科學》奪得《叱咤樂壇至尊歌曲大獎》。 (網絡圖片)

去年《心之科學》奪得《叱咤樂壇至尊歌曲大獎》，身為作曲人的林家謙沒有因此而停下腳步，反之立即推出個人演唱作品《下一位前度》，貫徹廣東情歌的風格，在Youtube至今累積近20萬次點擊。不過他的作品並不止於此，近日他與C AllStar的阿King合作，推出《下一位前度》的Remix版本，以電音重新包裝《下一位前度》，以future bass元素作主導，雖然在意境上，不少樂迷也認為跟歌詞這次的改編並不搭調，不過不能不承認的是，單論歌曲，原來廣東情歌也的確跟電音可以有合得來的部份，更有網民提供聽歌攻略，將《下一位前度》調成1.25倍速聽會更爽快。

提起DJ King，其實自C AllStar休團後，他一改以往情歌形象，醉心在電子音樂的領域。去年更獲邀成為「Road to Ultra 2018香港站」的演出單位，接受《香港01》訪問時，他亦提到：「其實都想幫香港樂壇做啲嘢，將EDM融入廣東歌就係我夢想。雖然電子音樂係面向世界，但我都唔會放棄香港。」

阿King自C AllStar休團後，便全面化身DJ King，去年更成為Road to Ultra的演出嘉賓。 (資料圖片)

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