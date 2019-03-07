漂向北方下集？　黃明志Feat文慧如《不想放開》三日破五十萬點擊

大馬歌手黃明志憑一首與王力宏合唱的《漂向北方》，紅遍了整個華人地區，不少網絡歌手也爭相翻唱這首貼地神作。一首歌爆紅，同時也帶起了不少具實力的素人歌手，包括來自新加坡的文慧如，在網上已累積了一定人氣的她，不但憑翻唱《漂向北方》在Youtube上得到超過四千五百萬點擊率，此舉更得到了原唱黃明志的關注，邀請她到自己的巡演上合唱。

文慧如因翻唱黃明志的《漂向北方》而得到賞識。 (資料圖片)

近日黃明志再次發表新作《不想放開》，與他合作的正是這位Youtube訂閱數超過56萬的文慧如。其實今次合作，是黃明志主動邀請文慧如，皆因歌曲題材講到懷才不遇的追夢一族，面對社會指責、經濟拮据種種問題，其實跟文慧如入行前擔任餐廳駐唱的經歷亦非常相近，故此黃明志便主動把歌曲Demo寄給文慧如。而這首《不想放開》，跟《漂向北方》一樣打進每一位默默耕耘的人的心坎裡去，只是歌曲背景由北漂一族放大到所有追夢者身上。

由平常的惡搞作品到這類主流作品，黃明志每一首歌曲也帶著認真的態度去創作，不過也經歷了多年寒暑才達到今日的成就。在他開始做惡搞作品前，曾經有過一段難捱日子：「當時我仲係一個創作人，一心想賣歌畀主流歌手，但寫咗三四百首都冇人理我，我寄去唱片公司都冇回覆。全台灣大大小小嘅唱片公司，不論你有冇聽過個名，我都去過晒，但佢哋都唔理我。」這段經歷，黃明志在2015年的作品《台北之旅》也有提及。

今次二人合作可說是一拍即合。 (資料圖片)

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