【百姓煉成吳業坤】讓音樂回到初心　尋找傳說中的絕對音感

不少人會認為玩音樂有一定門檻，又要不時刻苦練習，所以半途而廢的亦大有人在。曾經學習樂器的你，還記得第一次在人前表演的經驗嗎？到底最後又因何放低手上的樂器？是工作忙碌？生活條件的限制？還是你已失去了對音樂的熱誠？今次坤哥帶大家到賽馬會匡智學校尋找傳說中的絕對音感，拾回音樂初心。 攝影：黃寶瑩 場地提供：賽馬會匡智學校 鳴謝：匡智賽馬會展藝坊

坤哥今次到賽馬會匡智學校，帶大家尋找傳說中的絕對音感。

今次智明為了與坤哥的合作，特意每星期花超過12小時去練習。 今次坤哥親身去到賽馬會匡智學校，會見一名患有輕度自閉及智障人士劉智明，42歲的他現職清潔工，但卻憑靈巧的雙手彈得一手好琴。原來智明擁有絕對音感，對旋律特別敏感，只需要聽一次便能靠記憶彈奏歌曲。 首次與智明見面，坤哥除了跟他聊天外，更與他合作演奏《陽光點的歌》。智明的鋼琴老師Jenny表示：「其實智明平常較擅長彈奏有旋律的樂曲，所以今次要彈伴奏，對他來說無疑是一個挑戰，所以他事前每星期也會花超過12小時去練習，務求令與坤哥合作順利。

+ 7 + 6 + 5

在拍攝期間，其實出現了一個小插曲，皆因今次二人首次合作，要坤哥和智明的節奏達至完全一致絕對不容易，所以在第一次合奏後，智明提出再試一次。本來眾人也有擔憂過要一下子改變整個伴奏的速度並不是即場便做得到，怎料智明一再堅持下，第二次的合奏已能一拍即合。在訪問過後，坤哥亦感受良多：「智明令我感受到音樂真係冇分年齡、職業或者任何條件，我覺得佢對音樂嘅熱愛係唔需要用語言去同大家講，而係透過表演去表達。你見佢彈琴真係彈得好仔細，即使有少少彈錯，佢都會主動要求再嚟多次，希望自己做得更加好，有一種進步嘅執著，所以我好開心同佢有今次音樂上咁純粹嘅交流。」

今次合作最讓人感動的是看見坤哥與智明的共同進步，縱使大家年齡和職業不同，但同樣有著追求音樂的心。

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】