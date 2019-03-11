麥浚龍謝安琪無預警推出新作　《寂寞就如》《其實寂寞》要連住聽

《寂寞就如》及《其實寂寞》的主題同出一徹，以失婚夫婦的角度去描述一個人生活的平淡。 (資料圖片) 故事仍是環繞麥浚龍飾演的董折，以及謝安琪飾演的浦銘心，自二人離婚後，終於回復到一個人生活的狀態。表面上雖然過得自在快樂，實際上二人卻是同一時間在不同空間做著同樣的事情。今次兩首作品均自夕爺執筆，用上不少通俗的字詞去描寫二人的空虛，甚至透過作品向樂迷挑機一個人的極限。一個人打邊爐、一個人煲劇、一個人唱K，試問有誰失戀失婚後又未試過？

今日麥浚龍及謝安琪無預警發佈兩首新歌《寂寞就如》及《其實寂寞》。 (資料圖片) 自上月中推出《黑盒》後，麥浚龍和謝安琪的史詩式音樂連續劇又有新進展。今日麥浚龍與謝安琪同時在網上無預警發怖新歌，《寂寞就如》及《其實寂寞》。《The Album》面世後，二人一直是以梅花間竹的方式推出作品，今次亦是破先例同時推出。兩首作品要選擇在同日推出，自然是有原因，從歌名已能看出，《寂寞就如》及《其實寂寞》是兩首敘述同一題材同一境況的作品。

今次兩首作品雖然是編曲各有不同，但實際上當成一首歌來聽才是真正的聽法。皆因兩首作品的副歌歌詞亦是提及寂寞就如一人打邊爐、唱K等情景，甚至副歌的曲式也相當近似。最重要的一個大提示，是由麥浚龍主唱的《寂寞就如》的尾段，本以完滿結束了整首歌，卻在最後幾秒特別加上一句「只驚慣了」，明顯就是承接著謝安琪主唱的《其實寂寞》頭一句「一個人會上癮」。

其實兩首歌早在二人去年的拉闊音樂會已現場演繹過一次，今次正式推出，不少樂迷也高呼期待多時。 (資料圖片)

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