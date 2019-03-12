【01眾樂迷】鄧小巧《雲吞》內含洋蔥　有所經歷才明白的切膚之痛

有沒有一種家人親手做的食物，或一樣小物陪伴你成長，那種味道、溫度至今你仍非常記掛，甚至希望能再嘗、再見一次？

鄧小巧新歌《雲吞》就是從上述的角度出發，由藍奕邦作曲、謝國維編曲及監製，加上黃偉文填詞，合力編寫這首令你鼻頭一酸，同時十分窩心的作品。人大了，長期在外奔波，有些以往覺得理想當然的溫暖突然一瞬間流走，才驚覺親情的珍貴。

《雲吞》的概念來自小巧與外婆相處的點滴，自8歲起外婆便照顧小巧的生活起居，每朝早餐就是外婆親手包的雲吞。小巧憶述小時候對在家吃早餐有點拒抗，但現時回想起便百般滋味在心頭。她又提到，外婆年邁往院時，每次探望也怕會是最後一次，那種複雜沉重的心情相信大家也能想像。

MV邀請到蝦頭楊詩敏演出，每個表情，每個流淚的畫面也觸動到現場工作人員及小巧本人，小巧更大讚蝦頭的演繹將歌曲的感染力昇華。「珍惜眼前人」這句雖然老掉牙，但當你有所經歷，便會有切膚之痛。

蝦頭的演技令歌曲的感染力昇華，每個細節都能刺激你淚線。

小巧在拍攝現場也禁不住偷泣。

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