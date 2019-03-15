謝安琪耳機失靈破壞力有幾大？　五月天瑪莎解構Ear Mon的重要性

日前《KKBOX 香港風雲榜》表演中，謝安琪因In Ear Monitor失靈導致表現失準引上網廣泛討論。有網民欣賞謝安琪在器材失靈情況下，亦能做到「The Show Must Go On」支撐下去，即使有瑕疵但精神可嘉。但亦有網民表示，作為專業歌手不應被器材影響，在任何情況亦應該「識執生」。 網上討論眾說紛紜，先撇開「識唔識執生」的評論。到底何謂In Ear Monitor(IEM)？IEM有多重要，如何影響表現者的發揮？其實早在2014年五月天的Bass手瑪莎一早以千字文解釋過。批評他人很容易，但大家是否是清楚背後運作的原理？

In Ear Monitor是甚麼？

In Ear Monitor，簡稱Ear Mon或IEM，實為監聽耳機。先淺談監聽耳機與一般大家用的耳機的差別。

首先，耳機形狀。歌手所用的監聽耳機會按照耳道形狀進行倒模，配戴時更夠完全貼服，做到最大程度的隔音；以及在歌手演唱時，嘴巴多次開合也不容易鬆脫。而一般耳機是通用形狀，需要透過耳綿或耳膠來做隔音，及調整配戴的舒適程度。

第二，發聲單元多寡及調音取向。歌手所用的監聽耳機比一般耳機有更多發聲單元，目的是要為了有更全面的頻率響應，聽清楚各樣樂器、和音及自己演唱時的聲音。而調音取向方面，監聽耳機會選擇Flat的EQ，即各個頻率也有平均響應，而非一般通用耳機「有味精」。「味精」指不同廠牌的耳機有不同調音取向，有些廠牌傾向較多低音，適合「炸機」聽Rock、Hip Hop等類型的音樂；有些則傾向有突出中頻，適合聽女聲，等等。

當然，亦有音響發燒玩家會訂製自己的耳機，以上監聽耳機與一般耳機的主要分別。

日前謝安琪於《KKBOX 香港風雲榜》的演出，因In Ear Monitor失靈導致表現失準，到底Ear Mon有幾重要？(梁碧玲攝)

In Ear Monitor失靈破壞力有多大？

上述提到，監聽耳機能夠做到隔音，並讓歌手清楚聽到現場樂隊演奏或配樂播放。除此之外，監聽耳機也是歌手與導演、Band Leader及Sound Man溝通的渠道。正如謝安琪在騷後訪問時提到，《羅生門》一曲人聲與樂隊是同步起奏，所以靠Band Leader何秉舜數拍子，當監聽耳機失靈，謝安琪便要靠聽演場聲音「追拍子」。

你可能會問「咁聽現場聲咪得囉，點解仲會甩beat？」首先你要明白，演唱會現場的音響系統主要分兩部份，一為House PA，即觀眾所聽的音響；二為Stage PA，即樂手及歌手所聽的音響。而House PA只為觀眾以設，聲音向觀眾席擴散，如果對歌手要靠House PA的聲音，即在聽回音，會有Latency(廷遲)，而且不同會場的大小，回音多寡，清晰程度也有很大的差異。亦因如此，謝安琪聽到的樂隊演奏比實際滯後了一點，所以她才會表示在合唱部份要靠讀唇，才能跟上對方的拍子。

Sunny多次走到謝安琪耳邊合唱，嘗試幫助對方抓回拍子，這個互相幫忙的畫面非常珍貴。(梁碧玲攝)

監聽耳機失靈不單影響歌手數拍子，還會影響音準及演唱力度。大家會發現謝安琪當晚演唱比一般情況更用力，因為失去監聽耳機的輔助，亦沒有台Mon(監聽喇叭)支援，導致她無法掌握自己的音量。另外，靠聽現場回音來演唱，大大影響歌手演出的穩定性，在現場聲音「鬆郁濛」的情況下捉Key，兼且唱和音，尤如要視障人士參加短跑比賽兼跳遠，不是無法完成，但難度十分高。

謝安琪在如此嚴峻的情況亦能完成演出，其精神與實力令人佩服。(梁碧玲攝)

回看謝安琪演出的片段，她仍然能夠維持音準並唱和音，可見她為這次演出事前下了很多苦功準備，畢竟唱歌發聲原理也肌肉的控制，她必須對每首歌非常熟悉，甚至靠肌肉記憶去唱。另外，也可看到Supper Moment的應變能力，主音Sunny在《Shallow》、《橙海》時走到謝安琪耳邊一同合唱，將她帶回正軌，合力完成整個演出。表演者互相幫忙，共同成就一個演出，實在是香港樂壇的珍貴片段。

2014年五月天Bass手瑪莎曾在台灣的PTT討論區解釋過Ear Mon的重要性及運作原理。(網頁截圖)

＊瑪莎的解說詳見此連結(請按此)

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】