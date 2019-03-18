香港樂隊執生能力超強　多次仗義出手證Band界有愛

上星期《KKBox香港風雲榜》當中，引起最熱烈討論莫過於謝安琪耳機失靈一事。當中值得一讚再讚的，必定是樂隊Supper Moment主音Sunny以及Rubberband主音6號展現執生功架的時刻。當時Sunny、6號與謝安琪正在合唱，得知阿Kay耳機失靈，6號及Sunny立馬衝到在鋼琴前，好讓邊彈琴邊唱歌的阿Kay能依靠讀唇來找拍子，完成合唱部份。Sunny此舉除了令演出不致於中斷外，亦在網上得到網民大讚。

上星期的《KKbox香港風雲榜》當中，Sunny靠近耳機失靈的阿Kay，讓她以讀唇方式完成演出，獲得網民大讚。 (網絡擷圖)

不過除了今次Sunny完美示範執生，亦令人想起去年鍾舒漫戶外演出時，舞台上因機件故障而導致背景音樂突然停播。雖然意外來得突然，但Sherman亦臨危不亂，在無伴奏的情況下繼續跳唱。而最熱血最感動的是，鍾舒漫在台上與舞蹈員努力完成演出時，樂隊Tonick的鼓手晨曦突然上台，坐在鼓前幫忙打鼓救場。這一切雖然不經綵排，但在觀眾眼中卻比任何演出來得精彩。而作為同場的表演嘉賓，雖然晨曦沒有任何責任要上台救亡，不過這個行為亦再度顯出香港Band界有愛。

去年鍾舒漫在戶外演出途中機件故障，堅持完成演出的她幸得Tonick鼓手晨曦(右)出手相助，成為一時佳話。 (網絡擷圖)

以上提及的應變能力，亦反映出香港Band仔們日子有功。眾所周知，現今的香港樂壇中，樂隊們要成功並非一朝一夕。就如Supper Moment、Dear Jane、Rubberband、Tonick等樂隊，也需要十年甚至十多年的歷練，經過數百場大大小小的演出，才能得到大眾認可。而即場仗義打出未練過的歌、秒速想到以讀唇方式讓拍檔跟拍，正是他們由Band房的苦練，以至在小型場地再到大型場地的累積所得，實在值得樂迷給予掌聲與鼓勵。

其實香港不少樂隊小至酒吧商場、大至九展紅館也有演出經驗，練成一身「好武功」，實在值得樂迷好好珍惜。 (資料圖片)

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