MastaMic紀錄片講獨立做Hip Hop辛酸：幾乎日日都話唔想做落去

本地Rapper MastaMic近日推出紀錄片《ROAD TO MASTAPIECE DOCUMENTARY》，記下他製作第2張專輯《MASTAPIECE》以及舉行專場音樂會的點滴。以獨立身份在音樂圈打滾從來不易，甚至是「老掉牙」的說法，但到底實情係點？這個紀錄片「高透明度」地話你知。

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MastaMic去年自資推出第2張專輯《MASTAPIECE》並舉行同名音樂會，甚至當時透露過營運錄音室、製作音樂、做宣傳等等事項要一手包辦，每月支出達6位數之高。相信大家也會驚訝，到底每月收入要有多高才能繼續支撐下去，而且收入從何而來？紀錄片也有提到，有一天他到郊外拍MV，要親身視察場地之餘，拍攝途中要趕到港島演出，這一個片段已充份反映，靠音樂維持生計、要糊口，需要付出的心力及時間遠一般上班人士。

台上一刻時風光，背後的辛酸不為人知，身份獨立音樂人的MastaMic以紀錄片告訴大家Rapper日常。

紀錄片當中還有一些Punchline，有相似經歷的讀者聽完也會有共鳴。

「我從來都唔認同一句說話，『享受過程，唔理結果』係呃人㗎！如果你唔成功，你嘅故事就係冇價值。」

「『你哋要努力，唔好放棄呀』呢啲說話係大家都講到，但係冇呢樣嘢㗎！誇張啲講，每個禮拜我都話『我唔做喇！做獨立係好X痛苦㗎！』」

「我從來都唔認同一句說話，『享受過程，唔理結果』係呃人㗎！如果你唔成功，你嘅故事就係冇價值。」

除此之外，MastaMic亦有解釋專輯中不同作品的創作概念，以往網民經常批擊他只懂Rap得快，但今次紀錄片便能了解到每首歌背後的心思。「我好著重substancese，我好希望歌入面係有有用嘅內容。依家個風氣係我要型，我要Swag，但係內容上稍為冇咁著重。」，他以《DMSPF》為例，「DMSPF」意思為「Don't Make Stupid People Famous」，歌曲走Trap風格，但有別於傳統Trap以「毒品、金錢、性」作主題，今次《DMSPF》嘗試作品平衡，希望引人反思。

因為現時趨勢很多人會製作相當參差的作品，甚至以身為小丑為榮，因為夠「爆」，夠搶眼球。如果觀眾一味分享轉載，甚至不斷批擊，為這些作品製造輿論，只會令那些「小丑」價值提升，甚至會傷害有心製作有質素作品的創作人。