林奕匡《買不到的快樂》帶你重拾已遺忘的感覺　不靠物質換快樂　

林奕匡近日推出新歌《買不到的快樂》，繼續發揮他聲音的特質，輕柔地帶出閒又chill的感覺，但歌詞卻地訴說一些大家也明白，但又容易忽略的道理。日復日的生活，我們耗費心力時間換來物質，但卻忘記甚麼才是最重要，「快樂」簡兩個字你領略到多少？不靠物質去交換，你有多久沒感受過最單純的「快樂」？

《買不到的快樂》MV講述，林奕匡為從外地回來的父親急急執屋，在收拾及清理舊物期間，回想以往與父親相處的點滴。忙著收拾突然頓覺一切波鞋、相機、玩具都是身外物，人與人之間的回憶才最重要，「快樂」不是依賴物質來換取。

林奕匡更笑言拍攝《買不到的快樂》MV是最舒服的一次，因為以往要在攝氏三十幾度穿着長褸，或者在寒風刺骨的天氣下浸在水中，較早前拍攝《花灑下的歌》MV要不斷沖凍水涼。所以今次只在室內拍攝，不用大走動，實在非常「他條」。

林奕匡新歌《買不到的快樂》讓你重拾最單純的快樂，捨棄多餘的身外物，你便能領略「快樂」的真正意義。

林奕匡表示MV有不少與自己現實生活中不謀而合的情節，不過及後能夠成功轉贈別人，沒有成為「大嘥鬼」。

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