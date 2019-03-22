謝安琪韋羅莎為香港動畫《世外》配音　片尾主題曲超治癒

第六屆動畫支援計劃今月上映22部資助動畫，並公布《世外》勝出組別金獎。《世外》由香港動畫導演吳啟忠執導，更找來兩后合作，分別是歌后謝安琪與劇后韋羅莎為動畫中的角色配音。作品畫風充滿繪本風格，場景設計奇幻感十足，故事講述謝安琪聲演的小鬼負責在陰間引渡亡魂輪迴，直至她遇上了由韋羅莎聲演的女孩，縱使死去仍念掛著失散的弟弟，於是二「魂」便開始了尋找弟弟的旅程。

近日短篇動畫《世外》獲得第六屆動畫支援計劃的組別金獎。 (影片擷圖)

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劇情沉重之中亦帶有玄學味道，但加上場景用色以及配樂，又有種莫名的治癒，尤其在片尾曲響起一刻，更是令人起雞皮疙瘩。片尾曲叫《想想》，當中那把空靈又稚嫩的女聲，是本地年輕唱作人周華欣，也許嗓音跟主流音樂的認知有點差距，但放在這類型的動畫作品內，卻又顯得相當合適。

周華欣作為香港的新晉唱作人，在2014年已開始在網上發佈自己的個人作品。本來是報館編輯，日間上班，晚上創作。後來辭掉了全職工作，投放更多時間在創作方面，一手包辦曲詞，更不時出席大大小小的音樂節，作品包括有《Ugly people song》、《住在巴黎的John》、《睡吧》等等。

本地創作人周華欣擁有辨識度超高的嗓音。 (網絡圖片)

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