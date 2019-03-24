【馮允謙．聲音導航】悵惘迷失也不必怕　曲詞俱佳為樂迷導航！

想藉着這首歌，跟各位益友談談「閱評流」為甚麼會出現。還記得在2015年的初夏，那時的我，尚沉溺於足球遊戲的井底之中，不亦樂乎。但突然間，腦海有一把聲音浮現：「對着重複又重複的畫面機械式按掣，有趣嗎？」

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「對著重複又重複的畫面機械式按掣，有趣嗎？」（作者提供）

頓悟往往只需要一把聲線和一秒時間，就將我由虛擬世界裏拉出。既然自己又喜歡香港的音樂（同時卻心痛香港人酷愛唾罵廣東歌的習慣），於是就透過文字和音樂，向大家滲透自己的感受、想法以至世界觀，未至於能導人向善，但最少希望跟各位交朋友，陪伴大家，交流想法。

人生不單是一條單程路，我們要面對的，更是無數個迴旋處。我們生怕選擇了錯的出口，不能逆轉，所以就一直小心翼翼的在迴旋處內兜兜轉轉，直到永遠。「迷失」兩字，彷彿成為了現代的代名詞，前路茫茫，誰也怯懦，不敢輕舉妄動。

「迷失」兩字，彷彿成為了現代的代名詞，前路茫茫，誰也怯懦，不敢輕舉妄動。（MV《聲音導航》截圖）

這時候，聲音導航的確非常重要，能讓我們更加堅定自己的信念，更果斷去選定前往目的地的行車線。這種感覺，明白的不只是閱評流，還有Jay馮允謙。在《Keep on Fight on》後的兩年時間，Jay幾乎消失在樂迷的雷達之中，沒有推出作品，甚少演出。

但這不代表Jay洗手不幹，放棄音樂；相反，他更「終日乾乾，夕惕若厲」，一直專注創作、磨劍。繼續其將西方音樂風格融入廣東歌的方向，為香港音樂注入新元素。在去年的《Precious Mine》小試牛刀過後，Jay今年終於重新「全面進場」，用爵士漫活元素，為樂迷《聲音導航》。

Jay今年終於重新「全面進場」，用爵士漫活元素，為樂迷《聲音導航》。（MV《聲音導航》截圖）

對，這款導航不一定會逐步逐步教你如何的做，引領樂迷前往終點；馮允謙的《聲音導航》，卻為樂迷提供一條脫離煩囂的方向。畢竟我們也不是先知，永遠不會知道迴旋處哪一個出口才是「正確」；但如果在這段路上，身邊一直有人陪伴自己迷失，何不快哉。

畢竟我們也不是先知，永遠不會知道迴旋處哪一個出口才是「正確」；但如果在這段路上，身邊一直有人陪伴自己迷失，何不快哉。（MV《聲音導航》截圖）

陳詠謙的歌詞讓我們感受到，哪怕是一剎那的思想逃遁，也滲透出一絲甜意，加上Randy周錫漢和黃兆銘的編曲，營造出一幅充滿詩意的畫。散漫的旋律，不是要我們怠惰，將眼前的文件全都丟棄；這種風格，就是要我們解除星期一至五的戒嚴狀態，鬆開眉頭，隨音符騰雲駕霧。非常欣賞歌曲中的和音部分，教我們不落孤，不再獨（毒）自迷失在工作之中，不必為找不到前路而擔憂。

閱評流跟Jay一樣，都希望用自己的文字為各位益友導航。未必能在這人生迴旋處中，立竿見影地向你指出「正確」的出口，但亦嘗試陪伴着大家，成為大家的旅伴，讓益友們不再感到孤獨。因為，我們每人都有自己的光芒；閱評流就是要用文字，掃去那掩蓋着你的烏雲。

閱評流跟Jay一樣，都希望用自己的文字為各位益友導航。（作者提供）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「每週一篇」 · 樂評】迷失很可怕？Jay Fung馮允謙為你聲音導航」​】

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