【泳兒．明日花】承繼《櫻花樹下》　唱出林若寧詞下的似花非花

十年前一句「明日花昨日已開」，縈迴在人們腦海之內不消散。林若寧筆下的「明日花」，究竟是什麼？人們都為了那朵昨日已開的明日花而戚然。明日花，究竟帶着什麼魔力？

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明日花，究竟帶着什麼魔力？（MV《明日花》截圖）

這決非日本片集女星的名字吧（笑）。花最美的時刻，都是未開之時。因為由始至終，也是以最佳姿態，活於我們的幻想之中。可是泳兒這把優美的聲線，又怎可以只靠幻想出現？

花最美的時刻，都是未開之時。（MV《明日花》截圖）

相比去年的《百年樹木》，這首來自泳兒的全新派台作品《明日花》，更能與張敬軒十年前的《櫻花樹下》連接上。許書豪的編曲，為《明日花》添上了一份撲朔迷離的感覺，將泳兒的聲線、黃柏勳和愛莉鵝Ariel Lee合寫的旋律，帶到一片空靈的澄明境界，讓泳兒能將林若寧的歌詞，更唯美地呈現予樂迷。

這首來自泳兒的全新派台作品《明日花》，更能與張敬軒十年前的《櫻花樹下》連接上。（MV《明日花》截圖）

似花非花，欲露不露，若即若離，遊走於現實和虛幻之間，如莊周夢蝶。覺得明日花美，是因為我們終究不會見到花開結果一剎。泳兒的演繹，妙到毫巔矣。

泳兒的演繹，妙到毫巔矣。（MV《明日花》截圖）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流《不能只有我聽到》2019 Vol.20】泳兒《明日花》」​】

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