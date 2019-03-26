【Mr.十週年回憶錄】結他手Ronny：夾Band同錄音原來係兩回事

十年時間可以成就一隊樂隊由寂寂無名到無人不曉，亦可以由高山走進低谷再重新爬起。對於Mr. 來說，成軍十年裡，雖然不是全部時間也屬於組合時期，不過亦的確充滿難忘的經歷。一連五集的「Mr. 十週年回憶錄」，Mr. 五位成員襯在今年紅館演唱會前，與樂迷一起分享樂壇路上最深刻的回憶。 攝影：黃浩晉 剪接：郭晉傑 Hair：Ritz@Hair Corner Makeup：Wendy Lee@Wendy's Workshop

讓大眾接觸到Mr. 這個名字，大概便是他們首支派台作品《Everyone》。比不少樂隊幸運的是，大部份香港樂隊也要熬個好幾年，大家才會慢慢認識他們。也許當時宣傳落力，作品又的確對香港樂迷來說有新鮮感，Mr. 的名堂很快打進樂迷心中，亦幾乎每位派台作品也能榜上有名。不過在《Everyone》的成功背後，結他手Ronny對此曲印象特別深刻：「特別記得第一次聽到《Everyone》混音的時候，因為亦是第一次聽到我們作品的成品。」

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憶述《Everyone》的錄音過程，Ronny笑說：「其實當時非常狼狽，即使平時現場演出或是練團彈得再好，在錄音室也是另一回事。我當時錄音彈足八小時也是彈同一樣的東西，連錄音師也會生氣。再到成品出來後，我便覺得很感動，因為花了很多時間去創作一首歌、花了很時間去練習，最後便出現了這首從未聽過的作品，讓我明白錄音是怎樣一回事。當時感覺很青澀，現在很難找回那份感覺，的確讓我覺得很震撼。」

結他手Ronny表示《Everyone》讓他明白到，原來演出與錄音是兩回事。 (黃浩晉攝)

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