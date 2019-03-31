【麥浚龍．謝安琪】寂寞就如其實寂寞 旋律心情各有不同

早前麥浚龍和謝安琪在拉闊初披露的兩首歌《寂寞就如》、《其實寂寞》，沒有收錄在《The Album Part One》入面，近日這兩首歌終於公開。

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又一個乏味工作天，不同的是，辦公室內空無一人，腦海即時丟出「一百萬問題」：

「今日一個人食咩好？」

走到駱克道熟食市場，漫無目的地佔領桌子的其中一角。點餐後驚覺，卻非只有自己注定一人──地盤壯漢、IT精英，寂寞之餘，又帶點自在。

這兩種感覺，就是密不可分。可以是原因，亦可以是結果。麥浚龍《寂寞就如》、謝安琪《其實寂寞》兩首歌，董折和浦銘心，即使主權已經移交予自己，但二人的關係，仍是不可分割的一部分。

在《The Album Part One》的七首歌，已經交代了董、浦之間的愛恨交纏，閱評流繼續用文字導航，帶各位益友細味這齣連續劇。

《寂寞就如》、《其實寂寞》，獨立聽起來，已提起樂迷的精神，但卻意猶未盡。除了是林夕在《寂寞就如》的尾句和《其實寂寞》的首句相呼應，兩首作品歌詞縱然沒有密碼處處，所記載的生活卻已非常相近──對着四面牆和正發光的「公仔箱」放空；自己一個人吃火鍋；心知即使搞砸事情、塗錯眼影也好，亦只得神明知道。

兩首作品歌詞縱然沒有密碼處處，所記載的生活卻已非常相近。（MV截圖）

流水帳一般的「做飯」式歌詞，一瞧歌曲的製作名單，若看不見夕爺的名字，相信會發動第N次（論壇）世界大戰，鍵盤戰士全面進場。可是，這些生活化的文字，往往最能用以借代歌中主角的心情。在《寂寞就如》和《其實寂寞》之中，林夕就用上多個生活化的場景，帶樂迷遊走董折和浦銘心的記憶和現實，窺探二人宣佈獨立後的空洞生活。寂寞的感覺，不言而喻。

不過，從兩首歌的編曲和演繹，樂迷就會發現，二人同是寂寞，但心情大有不同。同樣是來自徐繼宗的旋律，《寂寞就如》和《其實寂寞》沒有如《念念不忘》般將《耿耿於懷》偷渡；「Carl叔叔」王雙駿在《寂寞就如》和Jerald、林知秋在《其實寂寞》的編曲，為故事畫龍點晴。

董折篇《寂寞就如》。（MV截圖）

一連串的《文字．數字》後，董折篇的《寂寞就如》就重拾了往日的清爽感覺，Carl叔叔的「K」型編曲，讓樂迷重新感受到董折逃離婚姻監獄後的爽快；Juno在演繹的時候，亦不再見前幾首作品的長期假音狀態，因為他聲演着的董折，已經重獲自由，不再被家庭、被婚姻壓抑。玩火機，看電視，在某手機串流音樂平台跟網絡女神模擬合唱，玩得滿地都是用紙巾包成的雲吞，火機、遊戲機、什麼機也打盡了，想做什麼就做什麼，寂寞但很自在。

浦銘心篇《其實寂寞》。（MV截圖）

另一邊廂，浦銘心篇的《其實寂寞》延續之前《一個女人和浴室》的散漫慵懶氣息，全憑Jerald和林知秋爵士味濃的編排，樂迷能即時回想往日浦銘心過着她一直嚮往的自由生活，但歌曲中謝安琪的聲線，卻沒有再如《浴室》一樣充滿冀盼。《其實寂寞》中，Kay改以低至喉音的音域，表達浦銘心面對想像和現實之間那反差的心情，驚覺所謂自由，根本不外如事。因為自在，所以寂寞。

寂寞和自在，可以是因，可以是果，也可以同時出現，視乎你的心態和思想而已。想得到獨處的空間，旁人再是說三道四也不必理會，自在矣；覺得沉悶的時候，就是寂寞。

其實寂寞，就如自己一個過Lunchtime，我的滑蛋牛肉飯終於來了。

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「每週一篇」· 樂評】麥浚龍 x 謝安琪：其實寂寞就如...」​】

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