【許廷鏗再見智慧齒演唱會】見證Alfred「Goodbye Kids」的蛻變

一萬二千名觀眾，這一晚在紅館，見證Alfred許廷鏗獻出他寶貴的第一次。對於這只得一次的初夜，金牛座的Alfred當然認真對待，無論在音響還是他的聲音再到技巧，甚至連跳舞都駕輕就熟，亦盡自己全力彈奏結他，老實說真的難以挑出骨頭。

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但更值得跟益友們分享的，是在這場演唱會中，憑着Alfred的作品，真的感受到他由「男仔」到「男人」、「Goodbye Kids」的蛻變。指的除了是歌路闊了不少，他的唱法亦然：在初出道的時候，憑着一招「萬佛朝宗」獨步樂壇。其後隨着在江湖闖蕩，學會收放自如，因應作品類型決定使出哪一招，擴大歌曲的威力。

演唱會中，許廷鏗賣力演唱，讓人感受到他由「男仔」到「男人」，「Goodbye Kids」的蛻變。（作者提供）

除了功力上突飛猛進，Alfred在思想上亦「破」除了障礙。一貫地親民，跟歌迷自拍、握手互動外，Alfred亦透過歌曲，透過自己的說話，分享自己的想法，與樂迷的腦袋互動——成功在很多人眼中，就是成就自己；但是在許廷鏗眼中，能使別人成功，也是自己的成就。所以他在這珍貴的初夜，也不忘戰友林欣彤、JW王灝兒和「異父異母低能巨孖寶」鄭欣宜，還有屢屢為他的靈魂療傷的謝安琪，一同與自己感受上萬人的掌聲、歡呼聲。

Don't count the days, make the days count！

許廷鏗2019演唱會同場有不少圈中好友撐場，林欣彤、JW王灝兒和鄭欣宜等，一同感受上萬人的掌聲、歡呼聲。（作者提供）

的確，這個想法對閱評流來說，是當頭棒喝，讓自己不忘四年前出發的初心，特別是經過了舞台地上「Depression」、「Self-discovery」、「Trial and Error」和「Confidence」這成長必經階段，憶起要用自己的文字（企圖）成就更多有實力的歌手，成就更多值得被重視的好歌。

就這樣，Alfred在《青春頌》的歌聲裡，失去紅館的「處子之身」。不過各位樂迷都知道，有了第一晚之後，就會接踵而來。

擔任是次演唱嘉賓的還有女神歌手謝安琪。（作者提供）

演唱會現場設置氣派十足。（作者提供）

Alfred與歌迷互動自拍，十分親民。（作者提供）

同戰友林欣彤深情對唱。（作者提供）

Alfred與JW王灝兒合唱其間低頭感觸。（作者提供）

舞台魅力十足的許廷鏗賣力演唱。（作者提供）

Alfred聯同鄭欣宜與歌迷齊齊大合唱。（作者提供）

（作者提供）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流《#Show後你點睇》Vol.16】許廷鏗再見智慧齒演唱會2019」​】

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