Kolor《初老》收起憤怒用閱歷說故事　道出每人成長必經的痛

樂隊Kolor近日推出新歌《初老》，光是歌曲名已經讓樂迷萌生不同想法，到底何謂「初老」？

網上有很多關於「初老」的描述，可以是生活習慣、心態上的轉變，例如，二十多歲的你開始養生、不再通宵達旦玩樂、要打扮年青或逼著自己緊隨潮流，以免脫節等等。關於「初老」的形容，隨便在網上搜尋，例子比比皆是；但Kolor的定義是簡單一句話：「當你忘記自己的初衷，你便開始『初老』。」

Kolor由《生於憂患》到《大吟釀》，再到今天的《初老》，除了記下自己年紀漸長，閱歷漸多的心跡；同時也寫到追隨多年樂迷的痛處。不少樂迷在十多歲時滿懷患熱血，每次Kolor的演出也必定出席，享受激昂的音樂，將自己的抑鬱、不滿統統宣洩。到今天大部份樂迷都成為「社會人」，為口奔馳，為現實將夢想拋諸腦後。當日那個滿懷理想，敢於發夢的你又在何地呢？

「失去初心就已經初老＼每個人成長經過也是雷同＼也有放下理想的痛」

的確，人生充滿抉擇，幾乎每個環節也逼你取捨，或許現實環境讓你無法一展所長，但只要仍然清楚自己在乎甚麼，記得那份初衷便不會老，即使年紀漸長，但至少志氣不會被磨蝕。

隨年紀漸長，你又有否忘記初衷？

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