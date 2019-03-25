【Mr.十週年回憶錄】主音Alan：我哋係繼Beyond之後開紅館嘅樂隊

十年時間可以成就一隊樂隊由寂寂無名到無人不曉，亦可以由高山走進低谷再重新爬起。對於Mr. 來說，成軍十年裡，雖然不是全部時間也屬於組合時期，不過亦的確充滿難忘的經歷。一連五集的「Mr. 十週年回憶錄」，Mr. 五位成員襯在今年紅館演唱會前，與樂迷一起分享樂壇路上最深刻的回憶。 攝影：黃浩晉 剪接：郭晉傑 Hair：Ritz@Hair Corner Makeup：Wendy Lee@Wendy's Workshop

5月即將再次舉行紅館演唱會，對於Mr. 來說可能已是駕輕就熟的事情。其實Mr. 亦曾經為香港樂隊作出不少貢獻，不說你或許不記得，提起當年首次在紅館舉行《Mr. Everyone Concert 01》，主音Alan表示：「那次是繼Beyond後，香港再次有樂隊能打入紅館舞台。」對於當時的情景，Alan仍是歷歷在目：「開場前，布幕跌下來一刻是我一生人當中最難忘。當時很害怕，大家也很害怕，因為是第一場，而聽到場內有很多歡呼聲。那時我在想，我們做了很多演出，現場的樂迷是否也有看過我們的演出？然後我看看身邊的隊友便衝了出去台前，我想一生人最興奮就是那個時刻。」

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他又續道：「因為當時已有一段時間沒有樂隊在紅館演出，大家也抱著很多期望，反而是我們自己沒太大期望，只希望不要甩拍子，只想向前衝，這份衝勁是最難忘，也是最難找回。」

對Mr.的主音Alan來說，出道十年以來最難忘的是首次開紅館那份緊張與衝勁。 (黃浩晉攝)

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