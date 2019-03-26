盧廣仲《愛情怎麼了嗎》MV派洋蔥　一個表情刺中你淚線

盧廣仲近日推出新歌《愛情怎麼了嗎》，繼續向揪心的題材出發，以微小說形式創作，寫下一段刺痛你心底的故事。在MV之中，盧廣仲更延續展示參演《花甲》時的金鐘視帝實力，演技再度爆發，挑戰飾演失智中年，沒有浮誇與造作，簡單一個表情經已讓你雙眼通紅。

演得傳神毋須造作，盧廣仲一個表情已經演活失智中年，MV中每個細節都派洋蔥。(MV截圖)

盧廣仲唱得、作得、演得大家都知，今次《愛情怎麼了嗎》MV飾演鐘錶師傅阿文，與莊承梅飾演的太太，大家可看到他們20、30、40歲的階段。由初相識約會的靦腆，到成家立室互相攙扶，與小孩相處的溫馨，因擔心對方安全而爭吵，再到盧廣仲發病的徬徨無助，最後在老人院相伴相依。每個片段也彷彿曾在你生命中上演，看似平凡的章節往往才是最動人。

盧廣仲在MV演繹了20、30、40歲各個階段，到這一幕發現患上失智症，他與太太徬徨無助，不知如何面對。(MV截圖)

點擊觀看每個催淚細節(MV截圖)

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每天營營役役，大家都容易忽略身邊人，他或她的存在變成理所當然，你有想過一天他或她對你再沒有印象，你會如何面對？曾照顧失智症患者的人會有深刻體會，你坐在跟前卻變得不認識你一樣，這才是世間最遙遠的距離。

鏡頭最後回到老人院，雖然老年阿文(林義雄飾)不再認得太太，但對方仍然默默守候。(MV截圖)

面對患失智症的丈夫，李璇所飾的太太仍然不離不棄，這份愛今時今日又有幾多人做到。(MV截圖)

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