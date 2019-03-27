【Mr.十週年回憶錄】鼓手Tom：第一次出騷冇人識有種熱血漫畫感！

十年時間可以成就一隊樂隊由寂寂無名到無人不曉，亦可以由高山走進低谷再重新爬起。對於Mr. 來說，成軍十年裡，雖然不是全部時間也屬於組合時期，不過亦的確充滿難忘的經歷。一連五集的「Mr. 十週年回憶錄」，Mr. 五位成員襯在今年紅館演唱會前，與樂迷一起分享樂壇路上最深刻的回憶。 攝影：黃浩晉 剪接：郭晉傑 Hair：Ritz@Hair Corner Makeup：Wendy Lee@Wendy's Workshop

跟歌手不一樣，樂隊的首次演出，往往也是從寂寂無名開始，沒有什麼華麗舞台、身後亦沒有舞蹈員或是其他人的支援，甚至有時要為他人作嫁衣裳，以求換得一個演出機會。Mr. 雖然曾經重新帶起香港的樂隊文化，表面上看來風光，但亦有過一段默默耕耘的時候，對鼓手阿Tom來說，這段回憶更是顯得彌足珍貴：「因為以前唔興Busking，要有機構同單位認同你哋隊Band先有機會演出。」

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作為Mr. 當中年紀最輕、同時最遲加入的成員，阿Tom對第一次與團員們正式演出特別印象深刻：「嗰次係野仔嘅音樂會，我哋擔任開場嘉賓。當時我哋幾乎冇玩自己嘅作品，玩咗三首歌，練咗好耐，有一部份係幫朱薰伴奏，諗返起都好緊張。雖然當晚觀眾全部都唔識我哋，但令我哋一晚成長咗好多。仲記得完騷阿Dash喺九展出面條馬路問我覺得好唔好feel，我就問返佢：你覺得我打得好唔好？因為我啱啱入隊，好驚自己打得唔好佢哋會踢我走。阿Dash反而同我講：OK呀，你覺得好feel就繼續啦。呢個畫面好有熱血追夢嘅漫畫感。」

鼓手阿Tom笑言第一次的演出是為朱薰伴奏，印象深刻。 (黃浩晉攝)

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