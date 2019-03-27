方大同一邊捧新人一邊備戰紅館騷：我唔會消失嘅！

方大同(Khalil)將於本周六在紅館舉行兩場《TIO靈心之子巡迴演唱會》香港站，今日為演出積極綵排，並即場演繹《如果愛》及《1234567》兩首錄於《橙月》的經典作品，讓大家先聽為快，用作品告訴大家「Soul Boy返嚟喇」。

接受訪問時，方大同表示雖然演唱會主題是「Throw It Off」，但歌單會包含很多久未現場演繹的作品，讓樂迷「止癢」。並且兩晚各有不同嘉賓，分別是「三人靚仔才華組合」以及一位良久沒合作的「師兄」。既然新舊作品共冶一爐，可否劇透一下會重新編曲哪些作品？他笑笑說：「可能係《春風吹》啦，可能係《每天每天》啦！哈哈！」

方大同素來同聲音很高要求，正如以往個唱舞台上，樂手陣容相當強大，結他、Bass、鼓、Keyboard、弦樂、銅管樂等等一應俱全，務求將歌曲100%還原在舞台之上。近來他的作品開始加入電子元素，本身可能已動用過百條音軌混音而成，到底現場演繹時要如何將呈現給觀眾？他表示，希望做到各有各聽法：「除咗本身編曲，通常我哋會喺Live嘅元素上面，添加新嘅元素去提昇唱片版本嘅作品，會多咗層次，去做一個好有力量嘅表演。」

方大同素來同聲音很高要求，在演唱會上他不單止要還原CD版本，並追求超越CD的表現，做到唱片與現場有不同聽法。(梁碧玲攝)

方大同綵排時非常認真，每個岡位的樂手都到齊，一個都不能少(梁碧玲攝)

方大同予人的印象一向提著結他，或彈著鋼琴自彈自唱，「真樂器」可說是其標籤之一。隨著全球電子音樂大行其道，方大同亦於新作加入富現代感的元素，他又會如何理解音樂趨勢的轉變？「其實好難分電子唔電子，因為每個時代都有唔同音樂製作技術，你聽返Michael Jackson、Stevie Wonder，佢哋都有加入當時嘅電子元素，用Synthesizer(電子合成器)。我依家嘅作品雖然現代感重，但我覺得唔算係電子嘅。」他亦解釋到，所謂電子與否視乎歌曲、專輯的主題，要帶出甚麼訊息，在製作時樂器音色的取向亦截然不同。

對於加入電子元素與否，方大同著重音樂本身要帶出甚麼訊息，自然會有不同選擇樂器的取向。(梁碧玲)

方大同身為賦音樂的老闆，在籌備演唱會，又要為新人製作單曲，會否分身不暇？他表示雖然工作緊迫，但只要有意義，他亦樂在其中。「係好值得去做，因為如果我自己冇咁做(發掘新人)，我大約知道繼續做自己歌，大約知道歌曲風格係點，當然一定唔差嘅，但係唔會有新嘅啟法，所以依家咁做係好玩同有意思嘅。」

那麼幕前與幕後，他會如何選擇？「兩樣都鍾意嘅，但我本身個人唔係好外向，所以比較幕後嘅狀態我都好愜意；但我又唔可以完全消失嘅，我都係繼續做音樂嘅，繼續搵一個好嘅平衡。」

同時兼顧幕前幕後，方大同仍然繼續尋找一個好的平衡。(梁碧玲攝)

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】