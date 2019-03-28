【Mr.十週年回憶錄】Bass手Dash：最吹脹係上電視真係好有用！

十年時間可以成就一隊樂隊由寂寂無名到無人不曉，亦可以由高山走進低谷再重新爬起。對於Mr. 來說，成軍十年裡，雖然不是全部時間也屬於組合時期，不過亦的確充滿難忘的經歷。一連五集的「Mr. 十週年回憶錄」，Mr. 五位成員襯在今年紅館演唱會前，與樂迷一起分享樂壇路上最深刻的回憶。

在香港組成樂隊，不多不少也要面對宣傳上的問題。比起獨立樂隊輕鬆的是，Mr. 在宣傳上往往有經理人安排，減少不少工作上的煩惱。但有些時候，被安排的一方總要迎合需求，做一些自己未必最喜歡的事情，尤其對於當年新入行的Mr. ，更是沒甚選擇餘地。Bass手Dash表示：「當年難忘的事情很多，但要選一個的話，必定是上《都市閒情》那一次。」

Dash笑說，其實當年《都市閒情》內要假唱假彈，令他心裡很不是味兒。但奈何原來反應真的很好。 (資料圖片)

Dash憶述當年的錯愕：「當時Mr. 才剛剛簽約，我仍在環球唱片上班，夾Band以外的時間便會回公司工作。突然有一日接到電話，公司的宣傳人員安排了我們上《都市閒情》，他說：不用帶樂器，上去唱便可以。當時我心想，那麼我們幾位樂手上去幹什麼？我覺得我們是一隊樂隊，我明白要參與節目作宣傳，但那次要我們用MMM假唱假彈，心裡其實不是味兒。」

當Dash提起這件事，身旁隊友反應相當大，Tom搭嘴道：「可以MMM已經很好，很多人連假唱假彈的機會也沒有。」幾位成員紛紛表示，假彈的場合其實屢見不鮮，不過假唱假彈又的確是唯一一次，始終那個年代的配套沒有現在那樣好。Alan笑說：「其實很多人收看，你知道嗎？我記得當時出來的效果很好。」Dash續道：「我正正是想說，拍攝一星期後，我在公司飯堂看到自己在電視上假唱假彈，發現原來真的多了很多人認識我們。」