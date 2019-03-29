【Mr.十週年回憶錄】結他手MJ：好辛苦先向公司爭取到做小型巡演

作為樂隊，演出似乎是理所當然的事情。不管大型演唱會，還是小型Live House，亦應該一視同仁。但對Mr. 來說，似乎並不是想像中那麼大發揮空間。結他手MJ憶述起2015年的內地巡演時表示：「我好辛苦先向公司爭取到返嚟。」

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2015年，Mr. 進行了唯一一次內地Live House巡演，12晚內足足走了9個不同場地，MJ表示：「每個場地大概容納300、400人左右，當時好多朋友都做緊類似嘅事情，我覺得我哋都應該去做呢件事。但當時唱片公司會覺得，點解要做一啲咁細規模嘅演出？又賺唔到錢、又辛苦、又要動用人力物力。但我哋好努力咁去爭取，因為我覺得我哋係一隊樂隊，我哋需要演出。」

最後成功爭取演出機會，MJ感到相當高興：「諗返起其實好攰，每朝六點起身，每人攞住兩個大行李箱、揹住樂器，搭四個鐘車去另一個城市，再轉車去表演場地，一到埗就sound check，好快食個飯又開騷。八點做到十點，然後返去訓，住嘅地方係賓館，地下有蜈蚣，頭頂有曱甴，仲有啲色情卡片放喺度。連續十二日都係咁，雖然好攰，但我覺得好開心，去到最後一站廣州全場爆滿，觀眾企到出門口，嗰一刻我覺得自己燃燒緊生命。」

提起2015年的內地Live House巡演，MJ亦講得眉飛色舞。 (黃浩晉攝)

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