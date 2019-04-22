【專訪】天佑玩EDM十幾年　陳奐仁助完夢：我冇黎明嘅智慧捉市場

大家在賀歲片《恭喜八婆》見識徐天佑與陳奐仁(Hanjin)的火花，飾演一對同志情侶，其中走廊吵架一幕Hanijn霸氣盡現更令人津津樂道。你覺得咁就好爆？未算！這齣戲更成為他們音樂上合作的契機，天佑化身為DJ E=TY²做beat寫電子音樂，再交由Hanjin爆發小宇宙加入人聲旋律以及拿手的Rap部份，兩人聯手製作電音作品《Fart》。《Fart》帶大家回到90年代「炸機」的感覺，雖然Hanjin笑言：「唔係似348（90年代香港著名Disco）咩？」但這首歌的確衝擊大家的耳朵，以及對兩位的既定印象。 攝影：葉志明

一個你估都估唔到嘅組合，天佑竟然同Hanjin合作推出電子音樂，仲要係由天佑作曲！

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因乜解究「清新大男孩」天佑轉行做DJ E=TY²？

大家一向對天佑的印象都是Shine的大男孩，拿著結他自彈自唱，涉獵的風格都是流行至流行搖滾，何以突然「跳Tone」玩電子音樂？原來天佑早在十多年前已經著手創作電子音樂：「其實我17、18歲開始做電子音樂，我好鍾意當時Rave Party好興嘅一種聲，叫909 Kick(*一種聲音模組)，當時已經做咗堆歌，只不過冇用自己名發佈啫。」

至於E=TY²這個名字都有段故，天佑表示這個概念源自物理公式E = mc²，E是能量而TY就是「天佑」，²就代表自己不同面向，就是要將自己各個面向混合一起創作的意思。天佑更笑言：「特登要用個『²』係因為喺電腦好難打出嚟，所以唔會俾人搵到！哈哈！到依家就可以將自己DJ嘅身份曝光！」

*天佑提到的909 Kick是指著名Drum Machine(鼓機)——Roland TR-909，在Techno、Hip Hop以及其他電子音樂類型都被廣泛應用。（聲音參考）

唔講你唔知，原來天佑已經寫beat寫咗十幾年，更加化名DJ E=TY²喺網上分享個人作品。

《Fart》本身講火星漫遊 到陳奐仁手上變成「放屁」？

天佑以DJ E=TY²的身份創作了很多電子音樂作品，但一直不為人知，直到拍攝《恭喜八婆》時認識到陳奐仁，才開啟了這道門。因為拍電影與拍劇集很不同，拍電影有很多空檔，陳奐仁與天佑利用這空檔對戲之外，就是在聊音樂，尤其是他們都喜歡的電子音樂。

天佑將一大堆電子作品交給Hanjin，就是這個契機促成《Fart》：「天佑Send咗一堆作品俾我，我覺得可以做，跟住問佢『可唔可以俾我將啲歌變成流行曲？』本身《Fart》原本叫《Surfing On Mars》，件事好迷幻，好漫長，但我聽到第一下個感覺係放屁喎！」而天佑也驚嘆Hanjin能用整首歌講「放屁」的感覺，但這放「放屁」不同彼「放屁」，想帶出「有嘢就講，有屁就放」的訊息，希望大家做人可以坦白一點。

兩位因為電影《恭喜八婆》而走埋一齊，除咗戲內有火花，做音樂可以話更投契。

我哋冇黎明嘅智慧捉市場，咪做自己鍾意做嘅嘢囉！

近年電子音樂大行其道，天佑與Hanjin今次合作是否也是因為想迎合市場「試水溫」？關於音樂市場趨勢，Hanjin與天佑有自己一套見解。Hanjin解釋，音樂風氣是一個循環，在80年代的聲音用在90、00年代，就會給人「好Out」的感覺，但到今時今日80年代的聲音就會變成「潮」。Hanjin又說：「食啱個Market就叫Trendy，唔啱就對牛彈琴。Trend係估唔到，你想行先鋒定係學黎明先？佢係行第二嘅，有人行咗先就食住個勢，有佢嘅智慧喺到，但係我又冇黎生咁識度個市場，不如做心入面想做嘅事啦！」

天佑對音樂市場也有很深體會，他說：「我自己係好唔鍾意就咁結他、鼓、Bass，呢種音樂我直頭唔想做，但因為個市場係需要呢樣嘢！我當時寫《天又藍》都係唔係十分之鍾意，但係因為好鍾意Beyond，所以會寫呢類型嘅歌。做音樂應該係多元化，樂壇係需要多啲聲音。」

事隔多年，天佑終於打開天窗說亮話。原來佢一直都唔太鍾意做Shine《天又藍》呢類型嘅歌曲。

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