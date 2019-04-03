側田《完全變態》MV衝擊樂迷眼球　顏料╳昆蟲解釋何謂「變態」

側田今日推出新歌《完全變態》，除了親自己作曲，還邀請到小克填詞，Edward Chan編曲與監製，作為《My Beautiful Curse演唱會2019》度身訂造的主題曲。拍攝《完全變態》MV時，用上不同顏料兜頭淋，果然為藝術去到盡。

《完全變態》不單是《My Beautiful Curse演唱會2019》的主題曲，也是側田的心聲。曲中所說的「變態」並非指心理異常狀態，而是指生物結構上的改變，簡單說就是蝴蝶由卵孵化，從幼蟲結蛹，再到成蟲，再破蛹而出變成蝴蝶，就是變態的過程。側田以此比喻自己的音樂生命，每次在台下累積能量，做足準備，留待踏上舞台發光發熱的一瞬間。

MV中亦有加入蝴蝶破蛹而出的過程，讓觀眾更易明白曲中所提「變態」的意思。

為了造出這種衝擊的視覺效果，側田「吃」了不少苦頭，事關顏料兜頭淋的同時，他要夾口型唱歌，「吃」了不顏料。幸好，那些是廣告彩而非油漆，相當易處理，側田更笑言：「原來廣告彩食落口係苦苦哋，唔似香口膠，第一次食廣告彩。」除此之外，要捕捉顏料的動態並非易事，拍攝期間要不斷添加新顏料，事後側田更發現後頸出現敏感紅點。

為衝擊大家的眼球，側田被顏料兜頭，更誤吃了廣告彩。

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