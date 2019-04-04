達明一派作品消失於中國區Apple Music　只剩《你還愛我嗎？》

本地著名樂隊達明一派作品於中國區Apple Music被下架，微博帳號「-另類國度-」日前貼文寫道：「突發新聞：Apple Music中國區已刪除達明一派的全部專輯。這是繼QQ音樂之後，第二個刪除達明一派作品的串流音樂平台。」該微博更貼圖指，目前只剩一首《你還愛我嗎？》暫未被下架。

微博帳號「-另類國度-」日前貼文，指中國區Apple Muisc下架達明一派的作品。(網頁截圖)

達明一派作品於內地被下架消息傳出後，截至截稿前，相關單位（達明一派、黃耀明、Apple Music）未有於社交平台作聲明。黃耀明於2014年參與雨傘運動，於2016年被列入當時流出的「中國藝人封殺名單」，同期還有杜汶澤、何韻詩、徐若瑄，台灣樂隊滅火器，等等。

中國區Apple Music有關達明一派的作品只剩《你還愛我嗎？》暫時未被下架。(-另類國度-微博圖片)

微博「-另類國度-」提到中國區Apple Music與QQ音樂都將達明一派作品下架，記者嘗試到QQ音樂網頁搜尋「達明一派」，發現搜尋時仍會彈出關鍵字，以及進入歌手頁面仍會見到3張專輯，但歌單並不完整。即使專輯目錄仍在，但點進每首歌都會轉到「很抱歉，您查看的歌曲已下架」的頁面。

於QQ音樂搜尋「達明一派」逐格睇(按圖放大)

於QQ音樂搜尋達明一派的作品，即使專輯目錄仍在，但點進每首單都會見到「很抱歉，您查看的歌曲已下架」。(網頁截圖)

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