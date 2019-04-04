鄭秀文勤練歌為開騷做準備：上次演唱會失聲帶來的心理陰影很大

Sammi鄭秀文即將於今年7月舉行《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》，今日開始網上優先訂票，不少樂迷未夠9點已在網上準備，好些人F5極都未能進入售票網，最後1小時內已全數售罄。

《#FOLLOWMi演唱會》今早優先訂票，1小時內已全面售罄。 (網絡擷圖)

當然，Sammi的演唱會難撲飛絕對是預期之內，不過優先訂票失敗也不用失望，因為還有正式售票的機會。而Sammi亦可能知道樂迷撲飛絕非易事，故此在昨夜於網上分享練歌片段，唱出《平凡之路》。Sammi亦表示：「上一次演唱會失聲帶來的心理陰影很大很大，現在每天只有透過各式練習才能使我安心一些，讓我知道聲音有保持好的狀況和進展。這一刻就輕鬆地唱一首mi很喜歡的歌，歌名是#平凡之路。」

還記得2016年Sammi舉行《鄭秀文 Touch Mi 2 世界巡迴演唱會 2016》時，首場因受到鼻敏感困擾，導致喉嚨發炎兼咳嗽不停，狀況欠佳的她不時走音。演出期間在台上三度落淚兼自責表示：「我好痛苦。我還有7場，可不可以還你們錢？我的聲音唱成這樣，我好痛苦，可不可以退錢？」又為自己失準的演出向歌迷道歉，令歌迷心痛又擔心。

今次提早進行各種熱身，不少粉絲紛紛留言表示，希望Sammi能進入最佳狀態之餘，亦不要令身體過度操勞。

鄭秀文2016年開紅館演唱會時，因失聲而落淚。她表示這次事情為她帶來很大的心理陰影。 (資料圖片)

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