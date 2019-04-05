林保怡《一字馬》係人都識唱　一句歌詞成不解之謎

「男人心一字馬 令女人心擔驚受怕」，2003年TVB劇集《智勇新警界》當中，由林保怡主唱的主題曲《一字馬》，深信不同年代的樂迷亦懂得唱。不過深信大部分人也未必明白，到底「男人心一字馬」這句歌詞的真正意思。這首由周禮茂填詞的作品，縱使抽象，但當然亦有其涵義。

林保怡的《一字馬》因為抽象歌詞，而成為他的樂壇代表作。 (資料圖片)

近日林保怡接受傳媒訪問時，亦不厭其煩地為歌詞作講解，希望為樂迷揭曉這個不解之謎。他表示：「一字馬即是一腳踏兩船，兩條船不停分開，最後就變成一字馬。」難怪男人心一字馬會讓女人心擔驚受怕，而另一句歌詞「男人不一字馬 讓女人艷麗也黯啞」即表示，當男人用情專一時，女人便不需花太多時間去為自己打扮。

提起「男人心一字馬」，其實尚格雲頓亦曾經完美演繹過這一句歌詞。2013年他拍攝貨車廣告時，曾經以一鏡到底的方式拍攝他在兩架行駛中的貨車上表演一字馬神技，成為一時佳話。

尚格雲頓亦曾親身示範真正的「男人心一字馬」。 (影片擷圖)

逐格睇清尚格雲頓點樣喺貨車上由雙腳合攏變成一字馬

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