銅鑼灣開周杰倫主題火鍋店？　睇住MV打邊爐有冇得諗

周杰倫今日出席火鍋店的開幕典禮，這間名為「J POT HOTPOT」的火鍋店，選址於銅鑼灣，其實是以周董作為主題，當中將充滿周董與其音樂作品的元素。一向喜歡打邊爐的周董，不論到哪裡都要試食當地有名的火鍋，不少粉絲也要跟隨著他的腳步打卡。

今日周董出席火鍋店開幕活動，更即場示範「打邊爐」。 (葉志明攝)

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在接受訪問時，他表示希望可以請一位藝術家好友為他畫一幅畫放在店內，讓樂迷也能到場打卡。他亦表示店內其實充滿音樂元素，像是琴鍵造型的椅子，火鍋則是一個鼓，希望下次出專輯也能在火鍋店舉行簽名會。他亦表示希望今年底能再度舉行演唱會，不過前提是要先推出新專輯，為此他已著手放假、寫歌、找靈感。

周董表示希望今年底能舉辦演唱會，但首先要推出新專輯。 (葉志明攝)

事實上，周董亦於廈門及北京開餐廳「J大俠中華料理」，用餐區以及菜色也是以他的歌名命名，更擺放了不同時期的個人專輯，店內更會播放他的音樂作品。未知道今次在港開的火鍋店，又會否跟內地的主題餐廳一樣充滿個人特色，吸引樂迷到場打卡？

其實內地早已有周董為主題的餐廳。 (網絡圖片)

點擊大圖睇下餐牌用咗咩歌名？

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