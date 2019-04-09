【鄭秀文演唱會】50歲前最後一騷? Sammi：有信心今次歌迷買到飛

Sammi鄭秀文為7月的《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會香港站》舉行記者會，有加開兩場好消息之餘，亦強調希望樂迷能以正價購得門票。接受《01眾樂迷》訪問時，她表示：「樂迷唔洗太緊張，今年我哋將公開售票嘅額度提高咗，深信大家買飛嘅時候會感受到比以往容易咗。」除了公開購票的門票數量增加，其實Sammi亦特意為歌迷會的成員預留了足夠門票，效果令她相當滿意：「我知道好多歌迷對今次安排都好開心，因為最起碼保證到佢哋睇一場演唱會。但總會有零丁幾個會覺得唔滿意，但可能我都真係冇辦法顧太多。」

Sammi在記者會上表示，今次提高了公開發售的門票額度，有信心歌迷能正價購得。（劉志源攝）

提起早前在網上直播練歌，她表示自己對上一次開騷失聲有一定程度陰影，故此要做好準備：「其實每日練聲係好重要，亦唔可以大嗌大叫，我大概已經練咗一個月，會持續到開騷為止。飲食方面因為我一向都鐘意食生冷嘢、炸嘢、飲凍飲，而家盡量戒清啲。」

因上次演唱會的失聲經驗，Sammi現時已開始每日練聲，以保持狀態。 （劉志源攝）

最近Sammi亦在社交平台上示意自己完成今次演唱會後，可能要到50歲後才再開騷，她笑說：「你哋唔好以為我距離50歲好遠，其實只係得3年時間左右。其實今次演唱會膽粗粗開13場我已經有啲驚恐，因為怕體力應付唔到。但之後要好近距離再搞演唱會，又要咁多場數，我諗機會比較細，年紀大啦。另外都希望每次搞騷可以多啲新鮮感，如果搞得太密可能都唔會咁好睇。」