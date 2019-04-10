【Fab Four】Dusty Bottle展示節奏魅力　AGA大讚樂壇有新聲音

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環球唱片今年一口推出4組新人單位取名「Fab Four」，意思是Fabulous Four，分別是樂隊Dusty Bottle、ONE PROMISE、Jace Chan(陳凱詠) 以及Oscar Tao(涂毓麟)每組新人各有特色，專注各自擅長的音樂風格。Dusty Bottle推出新作《You Don't Know Me》前未有固定主音，邀請4位不同女歌手作featuring，如今Dusty Bottle終於成形，女主音Kerryta加入令樂隊正式以5人姿態闖進樂壇。

Dusty Bottle終於有固定主音，正式以5人姿態闖進樂壇。(黃浩晉攝)

有留意開Dusty Bottle的樂迷都留意到他們風格的轉變，以往的作品主要營造一個迷離的晚間氛圍，如《That Shit Raw》、《Don’t You Know》，今次《You Don't Know Me》180度轉變，Retro的風格加上活力十足的Funk節奏讓大家醒一醒神。被問到往後會否延續這種風格，Dusty Bottle表示：「係秘密嚟㗎！因為我哋想每一首歌都俾到驚喜大家！我哋舊年嘅作品比較夜晚啲，今次新歌終於做快板，想叫醒下大家。」他們又表示往後會繼續製作中文歌，希望大家密切留意。

繼今次《You Don't Know Me》後，Dusty Bottle表示之後會繼續以廣東話創作。 (黃浩晉攝)

師姐AGA亦大讚Dusty Bottle為樂壇帶來新聲音：「佢哋嘅音樂係好玩嘅，好特別，喺香港依家冇㗎！加上佢哋每位成員都係識音樂，喺佢哋嘅作品聽得出有好多細節，係值得大家留意！」

得到樂壇一眾師兄師姐加持，深信令Dusty Bottle信心大增。 (黃浩晉攝)

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