【Fab Four】ONE PROMISE從獨立蛻變　用實力踏出《壹步》

環球唱片今年一口推出4組新人單位取名「Fab Four」，意思是Fabulous Four，分別是樂隊Dusty Bottle、ONE PROMISE、Jace Chan(陳凱詠) 以及Oscar Tao(涂毓麟)每組新人各有特色，專注各自擅長的音樂風格。樂隊ONE PROMISE前身為獨立樂隊Empty由主音文廸、結他手天衡、低音結他手Sora，以及鼓手Anton四名成員組成，成軍超過十多年，如今以《壹步》向大家宣佈正式踏入樂壇。

樂隊One Promise成軍十多年，終於由獨立走進主流樂壇。 (黃浩晉攝)

睇Band當然要睇Live，《壹步》由ONE PROMISE親自包辦作曲及編曲部份，於Fab Four正式出道記者會上，ONE PROMISE用現場演繹示範樂隊的力量，每位成員技術非常紮實，絕對能衝擊大家耳朵。由獨立樂隊轉變成有唱片公司，很多人會關心創作空間會否因此受限制，ONE PROMISE會否面對同樣問題？他們表示：「最初簽約時都有擔心過，但同大老闆Duncan開過會後，佢都希望大家有良好溝通，高透明度，甚至有咩想做唔想做講就得，所以我哋可以好大膽去創作！」

簽約唱片公司，不少樂隊也會擔憂創作自由被限制。One Promise表示請教過不少前輩意見，連大老闆Duncan也放心交給他們自由發揮。 (黃浩晉攝)

師姐Gin Lee亦欣賞ONE PROMISE的熱血，同時寄語他們要時刻保持最好狀態：「呢一個路程係好長遠，要識得保護自己嘅身體同聲線，咁先可以有能力再俾更多好音樂俾聽眾。」她續說：「係唔容易嘅，因為由indie同簽約之後，形式好唔同。因為依家喺一個更多人認識嘅舞台，有好多音樂以外嘅嘢要兼顧，未必係自己最鍾意，但係要stay focus，記住當初點解要出道！」

師姐Gin Lee寄語他們要stay focus，記住當初出道的初衷。 (黃浩晉攝)

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