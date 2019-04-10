《暴烈· 34》MV三個月後終面世　新角色一早隱藏喺《勇悍‧17》

麥浚龍《暴烈‧34》的MV終於在今個星期面世，由歌曲面世至今，樂迷足足期待了三個月。不過期待總是能換來回報，今次MV的長度再破以往紀錄，長達17分47秒，雖然當中一如以往，Juno運用了大量一鏡到尾的長鏡頭，不過也讓人看得冷汗直冒。

《暴烈‧34》MV面世，再次運用不少長鏡頭表達當中情緒的起伏。 (網絡圖片)

有聽過《暴烈‧34》的樂迷會知道，這首作品正是《The Album Part One》當中最重要的一個轉捩點，講述董折與浦銘心離婚的經過，而MV亦同樣虐心。當中一個長達3分鐘的場口，患上躁鬱症的董折因浦銘心的一句晦氣說話而大發雷霆，將家中擺設及傢俱破壞得體無完膚，更有樂迷留言表示這個暴力場面教人心中泛起不安情緒。

不過比起這種形體上的暴力，其實MV最初看見二人相對無言的冷暴力才更令人心寒。在MV剛開始，董折回家，浦銘心正在做家務，即使二人站在彼此身旁卻是相對無言，只剩碗碟的「乒乒乓乓」，整整長達1分44秒。這個情景可能對不少人來說也是日常，卻又直插心中痛處，原來一段關係當中，不願再與對方交流分享自己生命中的點滴，才是真正最大的傷害。

董折與浦銘心的女兒首度出現在MV當中！ (影片擷圖)

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又，董折一輪吵鬧後，突然平靜下來與浦銘心共享一個耳機聽歌，真正進入《暴烈‧34》的歌曲部份，這場景對不少觀眾來說應該是相當超現實，不過再想深一層，董折一向不擅辭令，盡力配合身邊人卻不得要領，最後只好靠音樂與浦銘心分享他的感受，又是另一種悲哀。

二人一輪吵鬧後，突然戴上耳機聽歌。雖然這一幕有點超現實，不過亦說明了董折的角色並不擅長表達自己。 (網絡圖片)

今次MV另一大賣點，是浦銘心離家後，董折的發泄行徑終於驚動到警員上門調查，而飾演警員戴慈欣的，正是影后林嘉欣。Juno在尋找合作單位時，果然每每也會為觀眾帶來驚喜。戴慈欣上門與董折對話，爭持一輪後上手扣，從二人的對話當中，似是生出曖昧。其實戴慈欣這個角色，早在《勇悍‧17》的歌詞當中亦有暗暗提及，「回想於旅館 愛定你 的那刻 知你彷彿姓李姓戴或性起」，到底是Juno的早有預謀，還是純粹巧合？

《The Album Part One》最後一個角色終於登場，由林嘉欣飾演的女警戴慈欣，其實在《勇悍‧17》的歌詞中早有暗示。 (網絡圖片)

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