遇上《魔女之條件》創J-Pop奇蹟　宇多田光膺平成最暢銷大碟歌手

日本新年號「令和」將在今年五月正式啟用，在長達31年的平成年號結束前，日本媒體統整出了「平成時代」裡最暢銷的日本歌手、單曲及專輯。不僅有代表著平成的團體「SMAP」、締造無數金曲及紀錄的B'z，以及在90年代以超新星之姿打進音樂市場的宇多田光，榜單一出來讓人彷彿走進了J-POP黃金時代的隧道一樣，今天就一起來回味「平成時代」的音樂吧！

平成最暢銷藝人：B'z

B'z是由吉他手松本孝弘與主唱稻葉浩志所組成的日本搖滾樂團，在1988年發行專輯《B'z》正式出道，1990年的熱門單曲〈太陽のKomachi Angel〉更是熱銷46萬張，平成年間總計賣出8262萬張唱片，與位居第二名的AKB48有着2千萬張的巨大差距，而B'z在1998年發行的十周年精選專輯《B'z The Best "Pleasure"》更是在5個月內賣出了500萬張的誇張數字。這樣的成績也讓B'z順利奪下平成最暢銷藝人冠軍寶座。

平成最暢銷歌手（單曲、專輯合計） 1. B'z / 8262.4萬張 2. AKB48 / 6005.3萬張 3. Mr.Children / 6001萬張 4. 濱崎步 / 5070.8萬張 5. DREAMS COME TRUE / 4494.2萬張

平成最暢銷單曲：SMAP / 〈世界中唯一僅有的花〉

1988年由尊尼事務所（Johnny & Associates, Inc）旗下藝人組成的男子團體SMAP，在2003年推出由槇原敬之所寫的單曲〈世界中唯一僅有的花〉，搶耳的旋律伴上正面能量的歌詞，讓這首歌紅遍日本大街小巷。就連日前公布新年號時，日本總理安倍晉三更是提到「新時代要讓日本成為年輕世代都能各自綻放美麗的國家，就像歌曲〈世界中唯一僅有的花〉一樣」。

而此張單曲在發售首週就賣出63萬張，而後2016年時曾傳出SMAP即將解散的消息，更是讓這張單曲在發售13年後再次進入排行榜前十名。截至今天總共賣出312萬張，不僅是平成年間最暢銷單曲，也可以稱為日本音樂史上「最為傳奇性的單曲之一」。

+ 12 + 11 + 10

平成最暢銷單曲 1. SMAP〈世界中唯一僅有的花〉/ 312.8萬張 2. 南方之星〈TSUNAMI〉/ 293.6萬張 3. 速水けんたろう，茂森あゆみ，ひまわりキッズ，だんご合唱団〈だんご3兄弟〉/ 291.8萬張 4. 米米CLUB〈君がいるだけで／愛してる〉/ 289.5萬張 5. 恰克與飛鳥〈SAY YES〉/ 282.2萬張

平成最暢銷專輯：宇多田光 / 《First Love》

1999年，年僅16歲的宇多田光發行個人首張日文專輯《First Love》，撼動整個日本音樂市場，首週銷量就達到202萬張的恐怖成績，接下來每一週都是以百萬計量的銷售在成長，截至今日，這張專輯總共賣出了767萬張，與位居第二的B'z精選輯《B'z The Best "Pleasure"》差了250萬張，在實體唱片逐漸式微的今日，宇多田光《First Love》的銷售成績已經被日本媒體稱為「不可撼動的存在」，理所應當的奪下了平成年間最熱賣的專輯。

+ 3 + 2

平成年間暢銷專輯 1. 宇多田光《First Love》 / 767.2萬張 2. B'z《B’z The Best“Pleasure”》 / 513.6萬張 3. GLAY《REVIEW-BEST OF GLAY》 / 487.6萬張 4. 宇多田光《DISTANCE》 / 447.2萬張 5. B'z《B’z The Best “Treasure”》 / 443.9萬張

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