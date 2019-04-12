【Fab Four】Jace陳凱詠性感獨特聲線：想用廣東話做國際化音樂

環球唱片今年一口推出4組新人單位取名「Fab Four」，意思是Fabulous Four，分別是樂隊Dusty Bottle、ONE PROMISE、Jace Chan(陳凱詠) 以及Oscar Tao(涂毓麟)每組新人各有特色，專注各自擅長的音樂風格。當中由主播出身的女新人Jace陳凱詠亦相當觸目，除了亮麗外表，她的音樂風格偏向groovy，配合著獨特聲線，又曾擔任編舞工作，令作品層次更豐富。

雖然是樂壇新人，但Jace擁有主播及演員經驗，難怪台型十足。 (黃浩晉攝)

第一首出道作便找到廿四味成員阿肥(Phat) 加持，對新人來說無疑是一支強心針，Jace表示：「今次的合作實在令我感到相當興奮，希望之後的風格能延續這種活力。始終自己也想做一些較國際化的音樂，尤其聽到外國的作品，自己也會想像能否用廣東話做？雖然自己一向也有跳舞，不過第一首歌便要挑戰唱跳，原來並不簡單，所以也有一些緊張。」

首次演出便要挑戰跳唱，實在不容易。 (黃浩晉攝)

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