【Fab Four】由選秀節目走上舞台　小鮮肉Oscar Tao獲劉美君加持

環球唱片今年一口推出4組新人單位取名「Fab Four」，意思是Fabulous Four，分別是樂隊Dusty Bottle、ONE PROMISE、Jace Chan(陳凱詠) 以及Oscar Tao(涂毓麟)每組新人各有特色，專注各自擅長的音樂風格。其中大家也可能會留意到男新人Oscar Tao似乎「熟口熟面」，皆因他早前亦曾參選Viutv節目《全民造星》，大家對他的印象可能只停留在被蕭定一批評「Oscar這名字太普通」的階段，不過自簽約環球唱片後，其實能了解到他的音樂水平並非只停留在綜藝節目的層面。

Oscar除了外表帥氣，其實還彈得一手好琴。 (黃浩晉攝)

比起Fab Four另外三個單位，可能Oscar的個人魅力未能太快透過個人作品《二人一世界》顯露出來。不過他的琴技卻值得一讚，就連劉美君亦似乎對他特別偏心：「香港好耐都冇呢類型嘅artist，Oscar接受過好好嘅音樂教育，彈琴又彈得好好。揸咪出嚟唱歌嘅歌手有好多，但呢類型就好難得。我經常都好老實同佢講：阿仔你未得。不過Oscar嘅態度好好，好接受人哋對佢嘅指點，知道自己短處，呢個係佢嘅優勢。」

經多年訓練音樂造詣，斯文又乖乖仔，難怪深受劉美君喜愛。 (黃浩晉攝)

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