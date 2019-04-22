梁靜茹相隔7年終出新碟　五月天等18位歌手齊選最愛「梁氏情歌」

睽違七年未出碟的台灣情歌天后梁靜茹，將於五月推出新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，除了即將要發行的新專輯，今年也是她出道二十周年；藉着新作品把過去累積的人生經驗及能量，透過歌唱傳達出來。

按圖看梁靜茹最新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》溫哥華拍攝花絮▼

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配合新專輯以梁靜茹自我追尋為概念，拍攝場地特別走到加拿大溫哥華，剛巧她踏入歌壇第一張專輯《一夜長大》正是在溫哥華錄製完成。當初被李宗盛送來加拿大錄音，只為了磨出真正屬於「梁靜茹」的歌，也成就出日後無數經典「梁氏情歌」！

梁靜茹說：｢當年大哥（李宗盛）總覺得我唱別人的歌都唱得很好，唱自己作品卻沒有自己味道，叫我一直重唱再錄！」在發行第一張專輯前，曾因錄音遇到低潮回到馬來西亞駐唱休息，在駐唱的過程中想起李宗盛的一句話，給了她答案：「不管在任何狀態唱歌，都要跟當初為什麼要唱歌的是一樣的。」

S.H.E三位成員於各自的Facebook分享心中的『梁氏情歌』。（任家萱Selina、田馥甄Hebe、陳嘉樺Ella Facebook截圖）

出道至今發行12張專輯的情歌天后梁靜茹，即將發行新專輯的她，唱片公司特別邀請了華語樂壇天王、天后，包括Selina任家萱、Hebe田馥甄、Ella陳嘉樺、五月天、王力宏、陳綺貞、韋禮安等18位藝人共襄盛舉，各自推薦他們生命中「梁靜茹」的一首歌！藉着這次「我生命中的梁靜茹情歌」網上活動並於各自的社交網站上po文，讓一眾大明星的響應號召歌迷，喚起歌迷們心中對「梁式情歌」的回憶！

王力宏在FB上share十多年前跟梁靜茹的合照，他最愛的梁氏情歌是《絲路》（王力宏Facebook）

其中王力宏提到與梁靜茹合作的《絲路》讓他印象深刻、與梁靜茹同年出道的孫燕姿則推薦《如果有一天》、推薦了以「東京鐵塔」日本小說為靈感而創作的《會呼吸的痛》的Ella讓她想起書中親情深刻的部分；曾為梁靜茹打造經典金曲《勇氣》的光良意外推薦了《只能抱着你》這首歌，他表示：｢這首歌是他在新人階段第一次為其他歌手寫的歌，靜茹在多年後某一天對我說：雖然這首歌很難唱，但我好喜歡這首歌！讓我很感謝靜茹！」

梁靜茹新專輯首波主打歌《微光》20 秒預告日前已在梁靜茹的Facebook公布。曝光沒多久後Fans紛紛留言表示：「我等妳好久」、「只要你願意唱我們都會在」，更有網民開玩笑表示：「沒想到在有生之年還可以等到你出碟」，看樣子梁靜茹這次回歸勢必又會衝擊樂壇！

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