【年粵日】前HotCha成員張惠雅　走出舒適圈　寫出「自己的情歌」

在偌大的娛樂圈裏，我有很多喜歡的歌手。但真正談得上欣賞的，張惠雅 Regen是為數不多的其中一位。

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作為HotCha成員之一的她於2011年暫別樂壇，目的是增值自己，期間到了日本學習跳舞以及到澳洲遊學。除了跳舞了得以外，Regen的歌以及她的作曲能力也不容忽視。除了今天推薦這首《自己的情歌》外，《莞爾》、《心跳500天》、《一個人旅行》等都是自己很喜歡的歌。

張惠雅Regen是我真正欣賞的其中一位歌手。（資料圖片）

欣賞Regen的原因很純粹，因為她是一個很懂得遵循自己內心，自愛、很有型也很勇敢的女孩子。她不畏艱苦，用10日的時間登上尼泊爾4130海拔的ABC（Annapurna Base Camp）、曾背着一個大背囊坐了54小時火車到西藏旅行、曾參加毅行者挑戰自己，在47小時里完成了長達100公里的徒步。

欣賞Regen的原因很純粹，因為她是一個很懂得遵循自己內心，自愛、很有型也很勇敢的女孩子。（張惠雅Facebook專頁片）

殊不知，Regen曾是一個過分依賴別人的女仔，不喜歡一個人，甚至連去買個麥當勞也需要有人陪。因為一次失戀，改變了她。她開始走出自己的Comfort Zone，一個人食飯、看戲、旅行、學習和自己相處、學習喜歡自己。就正如這首歌一樣，她希望能用自己的經歷影響所有看輕自己的女生，一定要懂得愛自己，要懂得自己給自己一首情歌。

//或許聽多五次悲歌 沒有用

或許聽得眼淚更重

或許哀傷欠缺溝通 未放鬆

或許應該我做我 聽眾//

殊不知，Regen曾是一個過分依賴別人的女仔，不喜歡一個人，甚至連去買個麥當勞也需要有人陪。（張惠雅Facebook專頁圖片）

剛失戀的時候，你也許會覺得世界彷彿塌了下來，不停地流淚，不停地自責。會問自己：「是不是自己哪裏做得不好？」、「對方為什麼要撇下自己？」於是你放下尊嚴，試圖去乞討一分同情的愛。可惜，「常祈求別人愛 難道就被痛愛」？

還記得那一次失戀的時候，是什麼陪伴着自己？是家人、朋友還是音樂？不開心的時候，Regen會用聽歌來陪伴自己。畢竟難過的感受，和他人訴說，別人也不一定能懂，有些苦只能夠自己嘗，而音樂就是自己的自療良藥。

不開心的時候，Regen會用聽歌來陪伴自己。（張惠雅Facebook專頁圖片）

//旋律會拯救我 把愛你那些失落

寫進了這首歌 於孤獨星河

音樂閃爍流過 合唱歌

一再播 不見你我的關係就似最初

落淚沒結果 未見得到什麼

大方退位 讓歌手安慰我//

也許就是因為有這樣的經歷，Regen希望可以通過自己的音樂去治療大家，繼而推出了這首歌。經歷過失戀，我們才學懂放手、學懂獨立、學懂了去感恩身邊那些疼愛着自己的人，以及學懂自愛更學懂了感謝自己。MV其中一句話便是「當你選擇放棄的一刻，請要記得被你遺忘了的自己在某個角落還在努力地撐着。」

也許就是因為有這樣的經歷，Regen希望可以通過自己的音樂去治療大家，繼而推出了這首歌。（張惠雅Facebook專頁圖片）

感謝每一位安慰過自己的歌手、每一首在午夜陪伴過自己的歌、每一句鼓勵過自己的歌詞、每一段拯救過自己的旋律、每一個讓自己成長過的前度、以及每一天愛着自己的自己。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？請關注：

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【年粵日】張惠雅 - 自己的情歌」​】

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