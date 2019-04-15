容祖兒都推薦的女歌手係邊個？　原來Kiri T大有來頭

近來樂壇天后容祖兒（Joey）出了一個IG post，介紹了一位叫做Kiri T的歌手，Joey更形容她為一顆「有待發掘的寶石」，她這次罕有出post推薦歌手，令人好奇這位Kiri T的身份。

連天后Joey都出post講Kiri的新碟。（容祖兒IG圖片）

容祖兒發文祝福Kiri一切順利，指終於見到她「大個妹」。（容祖兒IG截圖）

從小喜歡音樂 自薦到何韻詩公司

如果有留意獨立音樂的樂迷，可能會聽過Kiri T的名字。早前，她為新碟《Golden Kiri》舉辦了一個發行派對，不少音樂人都有參與。其實今年25歲的她也不算是新人了，她接受《香港01》訪問時，指早在自己在14歲時，將自己創作的demo寄給何韻詩的公司Goomusic，怎料一擊即中，被何韻詩選中當幕後的作曲人。她笑談音樂這個興趣︰「細個要氹屋企人買啲器材俾我都好艱辛，同佢哋講『無啊，我買嚟玩吓』，但其實我完全係密謀緊整個demo出嚟，然後借啲意買少少，好艱辛咁呃晒啲gear返嚟。」

Joey推薦的這位音樂人就是Kiri T，雖然她年紀輕輕，但其實一早就接觸音樂，開始作曲。（IG圖片）

學習不同種類音樂 創作有個人風格的歌

從小到大對音樂的興趣，再加上不斷的學習。Kiri的A-Level是在英國讀的，常常會自己再讀classical music的課程，後來到美國著名的伯克利音樂學院（Berklee College of Music）留學，讀的又是Jazz Music，不愛跟琴譜彈琴，又不愛跟主流走的她，學習了不同種類的音樂後，創作出來的歌是有點Techno加Pop Music的混合，不過她的歌曲以英文為主。Kiri曾接受傳媒訪問時指2015年將自己創作的demo《Twenty Something》放到音樂平台soundcloud，經DJ Lucian改編後，便打入了美國的獨立音樂流行榜，有一定的音樂實力和背景。

早前Kiri T有一個Debut Album Launch Party，有多年支持她的何韻詩和一眾音樂人參與。（Kiri T IG圖片）

為香港歌手作曲 獻出「第一首」給天后容祖兒

其實，Kiri為不少香港歌手作曲。Joey在IG post的相就指原來在2009年發行的歌《兩面》是出自Kiri的手筆，是Kiri第一個推出的作品，而這次Kiri出碟，也將第一隻碟送給「唱了她人生第一隻歌」的人，原來這個小妮子與Joey頗有緣份。出自Kiri的作品有很多，如何韻詩的《無臉人》﹑林海峰的《九號鞋》﹑魏如萱的《雪女》和吳雨霏的《奉愛之名》。

在不同的演出場合，其實也會找到她的蹤影，例如受年輕人熱捧的Clockenflap音樂節。（Kiri T IG圖片）

Kiri︰「作給自己的歌是最真實」

Kiri的歌曲風格有別如香港樂壇一貫的情歌pop music，她自己在接受《香港01》訪問時講過，「作畀自己嘅歌係最真實，點解你會覺得我寫畀人哋嘅歌同我寫俾自己嘅歌唔同，係因為我寫畀人哋嘅歌係填咗中文詞，其實我有好多歌都係我用英文寫咗先，其實嗰個版係最真實，even我寫畀吳雨霏《奉愛之名》，嗰時我有個英文版，去到依家我都覺得，『this is a song about me』。所以我覺得我嘅歌，曲同埋詞，我賣畀人嗰啲係分開，但係其實兩樣加埋就係我，係我自己嘅project會有。」

其實Kiri在2018年1月1日的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》表演環節與本地著名音樂人馮翰銘演唱吳雨霏的《奉愛之名》的英文版本，令筆者印象深刻，原來此曲是出自她手筆，難怪歌曲雖由吳雨霏（Kary）主唱，但卻有別Kary一向的歌曲風格，令人耳目一新。（資料圖片）

馮翰銘在跟Kiri合作表演完後也上載合照到Facebook，指Kiri是他近年見過最有才華的香港SingerSongwriter。（馮翰銘Facebook圖片）

Kiri現時仍是何韻詩的公司旗下的創作人，但現在她也無分幕前或幕後。Joey口中的這顆「有待發掘的寶石」，或許會為樂壇帶來更多不同的音樂種類，更多不同的可能性。

這次Kiri推出單曲《IDontBelieveInClosures》Remix版。（Kiri T IG圖片）