把悲傷都收在車廂內　4首歌帶你遊走情傷禁區

車廂是一個充滿情感的空間，有人為開解情緒會開車兜風，亦有人為追求快感而來一趟「狂野時速」，更曾有80後作家曾為記錄人生百態而當起的士司機。不管如何，車廂也是一個可以排解各種情緒的地方，更是一個聽歌的好場地。深信不少人也有自己的「兜風Playlist」，在失落時踏進車廂，來一場私人演唱會。以下推介一些揸車必聽作品，又會否在你的playlist之中？

《司機》 - 余文樂

電影《下一站天后》插曲，收錄於余文樂第二張個人專輯《Lost And Found》，黃偉文填詞，作曲、編曲、監製由伍樂城一手包辦。深信大家有看過電影，也會記得余文樂飾演的司機葉榮，深信歌詞中一句「搭客心不在這份愛 未曾裝載」也令不少人產生共鳴。

《一路向北》 - 周杰倫

電影《頭文字D》插曲，作為周杰倫的電影代表作，《頭文字D》可說是金句處處，他飾演的男主角藤原拓海與女主角茂木夏樹之間一段情更是令人又愛又恨。尤其當杜汶澤一句「三萬蚊過夜呀！」罵醒拓海時，背景便響起了《一路向北》，「我一路向北(傷悲) 離開有你的季節」，自此成為了駕車人士的失戀必聽歌。

《落錯車》 - 鄭秀文

2003年梁詠琪寫給鄭秀文的作品《落錯車》，以落車比喻一段難以斷捨離的愛情，「落錯車 如離開了幸福的高速路 誰又保證我明天將更好」，講的是女主角後悔貪新忘舊，放棄了一段幸福感情。其實這首歌還有下集，便是梁詠琪主唱的《再上車》，兩首作品均由陳少琪填詞。

《男人最痛》 - 許志安

收錄在1996年專輯《男人最痛》當中，由周禮茂填詞、黃國倫作曲。一個人在深夜駕著車，少不免會想起某些人某些事，副駕駛座空無一人，即使是大男人也禁不著會釋放一下自己的悲傷。「難忍再次偶遇於街中 望妳忐忑因他出現失控」，或許曾擁有深愛另一半的人才會明白當中無奈。

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