【陳僖儀．千秋】鞦韆一蕩　已過千秋　六年前的新星隕落

Sita，你還好嗎？我以前想過，我們還有多少個秋天？沒想到還沒到秋天你便離開。

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我當初以為我看到大千世界，多高多遠，其實一停下來，也只是一直在原地。（gettyimage/視覺中國）

一個文字遊戲：鞦韆，千秋，秋天。關於你、時間、你重複彈奏的古典吉他。我時常回想，那天你推我的鞦韆，我看到那高高低低的風景，我當初以為我看到了大千世界，多高多遠，其實一停下來，也只是一直在原地。原來我只是想一回頭便見到你。



想想已，度半天。靜靜地坐着，黃葉一陣一陣落下來，乾枯的，易碎的記憶。涼風一吹過，你我都化作落葉。

陳僖儀《千秋》。（網上圖片）

《千秋》收錄於陳僖儀2012年專輯《Let Me Find Love》中，由林日曦填詞，鄧智偉作曲。林日曦選取意向常常十分細膩，不同於林若寧的婉約溫柔，林日曦的詞總給我一種內心交戰的糾纏感，令人覺得平靜卻暗流湧動，久久不能釋懷。



坐在公園的鞦韆中，涼風吹過，輕輕晃蕩着，回想以前，懷念當天與你的種種，好像近在眼前：昏黃的天空，巨大的日落，天色轉黑了，不得不要歸家。開頭與結尾回環的旋律，用古典吉他一遍又一遍的重複，彷彿暗示了這個場景中「我」的停滯不前。只是懷念，竟然已經「度半天」，回想曾經的變遷，回想初次遇見，已經多年，然而仍然未能學會「更從容地去面對」。編曲也一改往常，到副歌便開始利用多種樂器鋪墊和推動情感的方法，反而一直只用吉他伴奏，加入人聲和音，彷彿一種孤單的寧靜的自我掙扎，給人單薄的蕭瑟之感。

年年如期沉迷在每片落葉 如常停留來懷念某次道別

「落葉」是極小物件，又多又碎，用此意向，一般描述「落葉掉落」或「落葉如同……想起……」之類，然而「沉迷每片落葉」立即令人想到其思念緩慢而冗長，好像樹葉當初見證你我，如今碎落了，我於是一一懷緬。

一天一天終於又再遇上秋天。（網上圖片）

//一天一天終於又再遇上秋天

一點一點想起又再緩緩坐上鞦韆

哪一年在哪遇見 哪一年臉貼着臉

想想已度半天//

「一天一天」、「一點一點」這樣的重複，彷彿真的在細數那些時間，在「哪一天」「哪一年」？坐在鞦韆上，垂頭細細想着，時間就這樣不知不覺流逝，你和我之間那些小小的事，我都記得清清楚楚，光是坐下來想想某一個片段，恍然便已半天過去。令人感覺這背後是極深極深的沉溺，沉溺在懷念中，於是遺忘外物和時間。

然而美景緩慢，高低風景模糊偏差，那些風景再怎麼搖曳，因「背後缺乏你」，終要停下。

正是夢想開始收獲的時候。（網上圖片）

2013年，陳僖儀初在樂壇嶄露頭角，拿到多個新人獎項，又出了新專輯，前途彷彿一片大好，不料發生意外，就此隕落。

六年是那麼快，鞦韆一蕩，已過千秋。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【年粵日】陳僖儀 - 千秋」​】

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