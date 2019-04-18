吳業坤紅館個唱在即　回顧他的四首「非情歌」

吳業坤（坤哥）繼2016年後，又即將在19/4開他個人第二次的紅館個唱《吳業坤小句號演唱會2019》，雖然只有一場，但對於出道成為歌手只有4年時間的坤哥來說，就麼快就可以再踏上紅館這個香港歌手夢寐以求以求的大舞台，實在犀利！

坤哥繼2016年後再次於紅館開演員會。（吳業坤IG圖片）

坤哥在2010年參加TVB舉辦的《超越巨聲2》後出道，但後來都是以拍劇和綜藝節目為主，奮鬥了好幾年，才正式以歌手身份推出首支派台歌《原來她不夠愛我》和同年的《陽光點的歌》，年底橫掃各大頒獎禮的迎人獎，氣勢銳不可當。坤哥後來都有推出歌曲，但感覺未能回到當年的氣勢和高峰。不過他的形象夠貼地，唱盡了少男心事和單戀者的心情，例如有當紅之作《原來她不夠愛我》和《第一次告別》。其實坤哥的歌單中，除了熱播的派台歌，也有不少非情歌﹑非「兵歌」類的歌，非常有意思的，趁他的演唱會就到，不如讓我推介一下坤哥一些別有意義的歌。

坤哥近來為個唱積極健身練大隻。（吳業坤IG圖片）

1. 講親情的《無價》

《無價》是一首講母愛的歌，在2016年推出，並不是一首派台歌，不代表沒有其意義。由坤哥和Cousin Fung作曲。他希望用這歌憑歌寄意，送給母親。詞人馮穎琪講過歌詞是幻想著若果兒子長大後能跟他說這首歌中的話，她便會心滿意足。詞人是歌手的一個傳話者，或許應該說作詞者，或多或少都會加插了個人的情感和故事在其中。馮穎琪曾在接受《香港01》訪問時指她的兒子有自閉症，她在創作這歌是說過︰「這首歌詞，一邊寫，百感交集；寫到尾段，自己也眼濕濕了.....我不知道將來小情人（兒子）有沒有機會懂得跟我唱這首歌或講這番話....」歌詞背後的故事，令歌曲更添溫情。「曾經你手臂抱起他歸家／而家他已長高啦／年輪如常光陰轉眼／到我要寵你啦」都是直白的句子，簡單但充滿著愛的一首歌。

2. 講夢想的《一場人生》

網民不知從什麼時候開始，從對坤哥的偏袒變成了尖酸。別的不說，這首可以叫做是他的side track《一場人生》，說的可能就是坤哥在音樂上的初衷。他是一個90後，說出的或許是我們這一代的說話，我們不一定是喜歡唱歌喜歡音樂，可能只是純粹的想活好自己，沒有什麼大理想。夢想，可能是遙不可及，但聽這歌時，總像給自己打一支強心針一樣，因為我們都不孤獨，「生命／是為了實現夢想／你或我一樣／沒有想過結局是如何混帳」。

3. 講人生的《演員》

這首《演員》並不同薛之謙的《演員》，歌曲被收錄在2016年的《百姓》專輯裏面。歌詞由Supper Moment操刀，講的是人生。我們在社會中都有太多身份，簡單如在不同朋友面前，也有不同的面孔，成長教會我們的事就是不要太輕易透露自己的心事，能夠懂得將不快埋藏得好好的，「可不跟稿去賣笑／我背面藏著憾事」。笑容背後，其實還有著我們真實的一面，「原諒並未學習別要太易動情／難掩飾心裡愛哭的本性」，正正是這樣，這首歌教我們，長大背後，還是不要忘記自己，好好的做一個會哭的自己。

4. 講情緒的《傷心到變形》

歌曲於2017年推出，有別於坤哥的慢歌曲風，《傷心到變形》輕鬆得像一首兒歌。但背後的哲理卻非常特別，這歌像一首勵志歌，但其實用另一個角度去看「傷心」，不如情歌慣有的傷春悲秋，反用一種輕鬆的角度去看待「傷心」這情緒，MV和歌詞中都重覆著一句「其實有時傷心都有用㗎」，傷心的時候我們可能會去找朋友傾訴﹑可能會到處走走﹑可能會大吃特吃，傷心過後，跟我們聊天的朋友會與我們「患難見真情」﹑傷心時到過的地方，會增加我們的見聞，沒有一種生活和時間是白過的，但願我們都學懂這種豁達處理哀傷的方法。

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