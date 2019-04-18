【社區健康型活墟】JW《你很美》為自閉症兒童發聲　419公開演唱

近年JW熱心參與公益活動，支持不同界別人士。近日推出新歌《你很美》，亦是為著貝智基金「陪著你跑2019」而主唱的活動主題曲。歌曲由曹朗作曲、楊熙填詞、黃兆銘編曲監製。歌詞可說是自閉症兒童家長日常生活和心情的獨白，透露出父母們對自閉症小朋友無條件的愛的同時，亦希望激發大眾的同理心，嘗試以患有自閉症孩子家庭的角度去看、去聽、去感受他們面對的困難。

為響應4月2日國際自閉症關注日，《香港01》將聯同貝智基金於4月19日的「社區健康型活墟」舉行一場慈善跑暨慈善表演，表演時段有自閉症小朋友的音樂表演、自閉症人士的分享，由森美擔任主持，並由JW獻唱主題曲《你很美》。希望大家可以多理解、接納和包容這班孩子及他們的父母。宣揚關愛自閉症小朋友。

JW將於4月19日現身「社區健康型活墟」，公開獻唱《你很美》。 (資料圖片)

【 01 社區健康型活墟 】戶外市集 日期: 2019 年 4 月 19 日 ( 星期五 ) 時間: 下午 12 至 6 時 地點: 灣仔修頓足球場

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