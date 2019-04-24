【符致逸．無數】以經歷細說人生的悲歡離合　緣起緣滅終要放下

我們總不知道眼前的星宿會在何時消逝，但我們仍能好好珍惜對方閃亮的一瞬間，使往後可從腦海中憶起那顆星的美態。

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Adrian「符致逸」這名字，原則上已經跟「男人的浪漫」畫上等號。不過在這份瀟灑的背後，卻隱藏着無數的悲歡離合。看慣了、看破了、才能看透了。

符致逸：男人的浪漫。（作者提供）

Adrian繼續由好兄弟鄭敏主理歌詞部分，他透過歌曲《無數》，將Adrian這位「麻甩佬」的經歷還原──曾經經歷身邊的人來來去去、曾經體驗無數次的緣起緣滅、曾經懊惱、曾經傷痛，最後明白，放下，才練成這一份的「逸式灑脫」。

由好兄弟鄭敏填詞。（MV截圖）

歌曲的旋律是由Adrian自己創作，所以當他的雙手在黑白鍵上飛躍時，感情固然來得激昂，畢竟這首《無數》是見證着他由歌唱比賽到推出自己個人粵語專輯的日子。而伍敬彬博士就為這首歌重新編曲，在懷舊味濃的曲式中添上管弦樂和電子元素，讓樂迷在收聽《無數》時，更能細味Adrian在這數年間之蛻變。

由伍敬彬博士編曲。（MV截圖）

電音能夠突顯出《無數》的主題，將身邊來去匆匆的每一人都化作星宿，閃耀着自己漆黑的人生。可是，我們總不知道眼前的星宿會在何時消逝，但我們仍能好好珍惜對方閃亮的一瞬間，使往後可從腦海中憶起那顆星的美態。

Adrian希望大家可以好好珍惜身邊人閃亮的一瞬間。（MV截圖）

明白了，放開了，無數的悲歡離合也被我們灑脫地踏破了。身邊的旅伴，已不再重要了。

悲歡離合最後都會被我們灑脫踏破。（MV截圖）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「不能只有我聽到」2019 Vol.28】符致逸《無數》」​】

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