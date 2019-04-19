【社區健康型活墟】劉卓軒出國語廣東歌：希望將母語帶去其他地方

歌手劉卓軒（Hinry）今日（19/4）出席《香港01》舉辦的「01社區健康型活墟」，擔任貝智基金「陪著你跑2019」活動的演出嘉賓，並唱出個人作品《遇怪魔我急於變大個》、《太陽》。

今日Hinry劉卓軒出席「01社區健康型活墟，為「陪著你跑2019」活動擔任演出嘉賓。 （陳順禎攝）

Hinry原職測量師，及後開始當起唱作人，其實在學時期還是一個棍網球選手。大眾可能會對這運動項目較陌生，他講解：「這是地上球速最快的一種項目，可能有人會覺得它比較暴力，因為選手需要戴上全副裝備，否則打中頭會有生命危險，感覺像是美式足球。」

提起與棍網球結下不解之緣，Hinry笑言：「其實最初係為咗喺大學住Hall，因為大學會要求你參與唔同嘅活動，而呢種新球類運動嘅佔分比較高，所以冇咁易比人踢出Hall，漸漸玩玩下就鐘意咗。加上平時工作經常坐喺度，淨係用到橫隔膜同聲帶，所以做運動就會有種身心放鬆嘅感覺。」

其實Hinry在學時已是一名棍網球運動員。（陳順禎攝）

提到音樂方面，Hinry透露自己將於月尾推出新歌，與台灣西門町有關，主題環繞垃圾桶，亦是一個屬於他和台灣歌手小胖林育群的故事。他笑言：「這是一首國語廣東歌，因為雖然8成歌詞也是國語，但當中不少諧音其實也滲進了廣東話，希望將廣東歌帶到不同地方。」

他透露月底將推出「國語廣東歌」，希望把廣東話帶去不同地方。 （陳順禎攝）