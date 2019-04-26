【盧凱彤．光】余靜萍與盧凱彤的愛情　Ellen化做光線照亮世界

早前3月27日，是歌手盧凱彤的生忌，亦是她兩首遺作《光》與《光之外》的公開發售日，而《光》的MV也於4月21日正式面世，由Ellen親自出鏡演繹，這也是她久違的一首廣東歌。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

《光》與《光之外》，講述的其實是Ellen和太太余靜萍的故事。兩首作品均源自Ellen寫下的同一首曲，但配上了不同的歌詞和編曲，試圖從兩人的角度寫出各自在經歷分開那段時間的內心感受。國語版的《光之外》由Ellen親自填詞，透露出自己獨處時對另一半的牽掛，而與之呼應的粵語版《光》則交由好友郭啓華填詞，從余靜萍的視角寫下她一如既往地渴望陪伴在Ellen身旁。兩首作品從取名到內容都相互呼應，共同構建了一個完整動人的愛情故事。

《光》與《光之外》講述的其實是Ellen和太太余靜萍的故事。（網上圖片）

Ellen與「光」，其實早已有着千絲萬縷的聯繫。填詞人林夕曾為她寫了一首名為《燈下黑》的作品，「有了光所以黑 會怕黑都怪光」，以光與黑的關係，道出了Ellen在香港樂壇因創作的非主流音樂不被大眾欣賞，使自己自卑和內向的陰影放大，這裏的「光」是指與自己格格不入的外界環境，與之對立的是她所處在暗淡無光的角落。2013年，Ellen因異地戀的緣故向相戀四年的余靜萍小魚分手，期間又確診患上躁鬱症，被迫暫停手上的工作接受治療，使自己繼續處於「光之外」的孤獨世界。但幸好這個時候小魚並沒有掉頭就走，而是說會等Ellen回來自己身邊，「我不懂哼一闕歌 但我總可以愛着你吧」正是小魚那時候的心聲寫照。

//很想能進入你的宮殿

讓黑暗國度射進光線

來尋呼吸的勇氣

來一起找到存在意義

如流星都閃過了

摘一顆給你去做冠冕//

「幸福就在不遠處那邊。」（網上圖片）

作為一名攝影師的余靜萍，最擅長的莫過於與「光」打交道。面對身在暗處的Ellen，小魚一直期待能為愛侶帶來光與希望，Ellen為治療躁鬱症畫畫，她便用鏡頭記錄下她的畫作，一起分享她的情緒。她的言語和行動一次又一次地讓Ellen感受到「幸福就在不遠處那邊」，逐漸從情緒病中獲得重生，在事業上更上一層樓之外，二人更是認定彼此，走進婚姻的殿堂。在這裏，「光」是Ellen與太太值得期待的未來。

直至Ellen後來的離開，她與「光」的關係似乎又上升到了另一個層次：從最初身處「光之外」，到後來被引導走進「光之中」，最終Ellen選擇自己「化做光線」，繼續照亮她愛的人和這個世界。

「就好像她叫我用愛她的人的視點去寫這一首歌，結果她留下了這一束光，而這一首就成為了某一種意義上的永遠，她仍然在彈着吉他，仍然在唱着歌，直至某一天，光遇上光，我們變成唯一。」——《光》填詞人郭啟華

Ellen「化做光線」，繼續照亮她愛的人和這個世界。（資料圖片）

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？請關注：

作者Facebook專頁：年粵日，Instragram：daybyday_cantopop。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「盧凱彤 - 光」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】

