符致逸首張專輯《The Night Begins》銷量報捷　快閃開貼地謝碟會

在台灣走紅，為陳奕迅寫下《我們都寂寞》、《路…一直都在》、《一切還好》等作品，符致逸(Adrian)回到香港「儲氣」5年，終於推出首張廣東專輯《The Night Begins》，當中收錄新作《無數》、《值得放棄》以及大熱作品《靈魂獨舞》、《一呼一吸》等等。《The Night Begins》開賣首周成唱片店銷量冠軍，符致逸更「貼地」走進唱片店舉行「謝碟會」，更為現場購買專輯的樂迷簽名。

符致逸更「貼地」走進唱片店舉行「謝碟會」，即席演唱答謝樂迷支持。

能夠推出專輯，並且成績報捷，符致逸如打了「強心針」之餘亦非常感動，他表示實這個年頭體唱片已漸漸被遺忘，能見到自己的專輯能置身當中售賣，如同夢境成真實在有點激動。他又感觸說：「我希望能有機會再出到唱片吧！作為第一次出廣東唱片的歌手可以達到唱片店銷量No.1，更是很值得高興。尤其我還是一個放棄了原來工作的人，在人生中途才全職出道追夢的歌手，即使是只有得到一次的銷量No.1，對我來說也是值得紀念的！」

「我還是一個放棄了原來工作的人，在人生中途才全職出道追夢的歌手，即使是只有得到一次的銷量No.1，對我來說也是值得紀念的！」

追夢需要勇氣，不論任何年紀，能夠下定決心踏出一步也值得支持。「到底音樂何價」從來都是千古難題，如符致逸所說，哪怕只得一次登上銷量榜榜首，得到他人肯定以及自我認同，已經是無價。

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