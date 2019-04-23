Mr.新歌《細說。叫喊》五分鐘寫十年心跡　帶樂迷從幽谷走到光明

樂隊Mr.將於下月舉行紅館個唱，重回獨立樂隊的身份，他們繼《釋放自己》後，近日推出新歌歌《細說。叫喊》。只是聽前奏便能感覺到心景的改變，兩支結他奏出成熟帶點沉鬱的旋律，同時顯示出他們的功力。《細說。叫喊》歌詞由結他手Ronny所填，沒有複雜的用字卻有力地道出心跡。「撐過了毒咒／撐過了內疚／你我再挽手／天空裡走」這幾句特別有感覺，Mr.成軍十年熬過不同風波與低潮，雖然五位成員曾作不同發展，但一直沒有放低「Mr.」這個名字，到今天再聚頭創作兼開騷，對樂迷來說是相當鼓舞的消息。

《細說。叫喊》的編曲亦相當有心思，短短五分鐘讓樂迷聽到「重新站起來」的感覺，由最初的沉鬱沮喪，轉到醒覺自己不能再頹廢，再一步一步向前衝，衝過阻礙後豁然開朗，到Outro的結他殘響如秒錶一樣，督促著他們不要停步。整首歌非常有畫面感，起伏有致，而且段落分明推動著聽眾的情緒，也記下他們的轉變。

Mr.新歌《細說。叫喊》的編曲帶大家感受不同階段的心情，相信追隨多年的樂迷特別有感覺。(資料圖片)

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