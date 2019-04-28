吳青峰出道15年甘做《歌頌者》默默奉獻　比起表演他更喜歡唱歌

吳青峰近日推出《歌手2019》比賽中演唱的創作單曲《歌頌者》。故事描寫青峰15年來從蘇打綠主唱，轉變為單飛出道的心聲及感受。

吳青峰新歌《歌頌者》MV拍攝花絮▼

青峰謙稱自己「不是一個唱功很好的人」，但他對這世界有一套歌頌方式。該曲MV於日前推出上線，故事以奉獻者視角來詮釋《歌頌者》的背後寓意，情節賺人熱淚，網友紛紛表示：「又被唱哭！」、「劇情搭歌聲超催淚！」青峰形容《歌頌者》這三個字，是自己跟世界溝通的方法，他說：

我不是一個唱功很好的人，但我對這世界有自己一套歌頌方式，比起在台上唱歌表演給大家看，我還是比較適合心有所感去歌頌些什麼，站在台上把我想說的話，用唱的方式表達出來，尤其經歷過《歌手》節目洗禮後，對「歌頌者」這三個字有更深的感悟。 吳青峰

回顧青峰在《歌手2019》的心路歷程▼

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早在13年前寫下的經典歌曲《小情歌》的青峰，此次將歌詞：「我想我很適合，當一個歌頌者」，巧妙融合新創作《歌頌者》，他分享：「寫完歌才發現，這句歌詞其實早在當初就已經寫到了自己的心情，回望這幾十年，沒錯，我的確很適合當一個歌頌者，也堅持在這個角色上。」

《歌頌者》MV特別請曾在國際大導演李安的《少年PI的奇幻漂流》中，擔任副導助理、更以作品「Summer in the water」獲得美國獨立製片人影展最佳女導演獎的新銳導演黃婕妤執導。MV故事描述一位樂於付出的男人，對周遭人事物都抱以關心並幫助，最後他生病時，因為平時的奉獻付出，讓這些受助者反饋來幫助感。

MV主角一直不求回報為人付出，如同歌頌者無悔地用生命唱着歌，對此，青鋒回想最近特別有感觸的事，他說：「《歌手》節目接近尾聲時，我還是一如往常去跟大家相處、聊天，但最後大家給我的反應是很捨不得的感覺，在慶功宴上還一起抱着哭。讓我感到這一路以來自己的努力，有被大家肯定且有目共睹，很開心很感動！」

隨後青峰也分享自己歌唱生涯中最欣賞的｢歌頌者」，是已逝的美國創作歌手 Jeff Burkley，他說：｢我覺得他是用生命在唱歌的人，會跟覺得他跟人跟音樂是在一起的，而且是充滿靈魂的。」

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